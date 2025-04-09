Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado sorprendió con foto junto Michelle Rouillard en particular destino

En las últimas horas, Valentina Taguado se mostró muy cercana a Michelle Rouillard en medio de un viaje.

Valentina Taguado y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado sorprende con foto junto a Michelle Rouillard. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Valentina Taguado, una de las mujeres que brilla con su participación en MasterChef Celebrity 2025, sorprendió con una particular publicación en redes sociales junto a una de sus compañeras de competencia.

¿Por qué Valentina Taguado llamó la atención en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora acumula más de 1 millón de seguidores, hizo una inesperada aparición que causó sorpresa entre los internautas, especialmente por la persona con la que aparece en una fotografía.

Se trata de la también participante Michelle Rouillard, con quien Taguado decidió posar y dejar a un lado las diferencias que han tenido a lo largo de la competencia.

En la imagen, que fue compartida en las historias de Valentina, se puede apreciar a ambas competidoras muy cercanas en una foto tipo selfie que se dio en medio del viaje que realizaron al Amazonas como parte de un evento que lidera la presentadora Claudia Bahamón.

Allí, tanto Michelle como Valentina, aparecen luciendo ciertos objetos característicos de la cultura de esta región del país.

Valentina Taguado y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
La inesperada foto de Valentina Taguado y Michelle Rouillard. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Valentina Taguado y Michelle Rouillard sorprendieron juntas?

La instantánea, es sin duda, una muestra de cómo pese a las dinámicas de juego que pasan en la cocina más importante del mundo, es posible superar las diferencias y, desde el respeto, poder darse la oportunidad de conocer a las personas, como es el caso de las dos participantes.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado compartió foto junto a Michelle Rouillard. Foto | Canal RCN.

Y es que, no es un secreto, que en lo que va de esta décima temporada de MasterChef, ha habido ciertas situaciones de tensión que han elevado los ánimos en la cocina, sin embargo, todo parece indicar que más allá de la competencia, siempre hay espacio para hacer las paces.

Por ahora, millones de seguidores del formato, continúan expectantes por seguir descubriendo que pasará conforme avanza la competencia, pues definitivamente cada ciclo aumenta no solo el nivel de las celebridades, sino también la exigencia de Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

