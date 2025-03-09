Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reviven polémica entrevista de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña, así lucían años atrás

Recientemente, Yaya Muñoz arremetió contra La Toxi Costeña y recordó el momento en el que la mujer puso en duda su trabajo como presentadora.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz y La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
Reviven video de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Yaya Muñoz arremetió contra Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, luego de que esta última decidiera ponerle un particular apodo a José Rodríguez.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video en el que Yaya Muñoz entrevistó a La Toxi Costeña?

Dicha situación provocó no solo que la exparticipante saliera en defensa de su novio, sino también recordara el momento en el que La Toxi puso en duda su trabajo como presentadora, por lo que quiso traer a la conversación este tema nuevamente.

Artículos relacionados

A raíz de las declaraciones de Yaya, en redes sociales los internautas se encargaron de revivir justamente el video de la mencionada entrevista que la influenciadora le hizo años atrás a la cantante de champeta.

Artículos relacionados

En el video, que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales, se puede observar en primer lugar, a ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia bailando ‘Macta Llega’, la canción que le permitió a La Toxi alcanzar reconocimiento.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz y su video entrevistando a La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

En una segunda toma, en el mismo videoclip, nuevamente se observa Muñoz y a La Toxi recreando otra de las canciones populares de la intérprete.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la entrevista de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña?

Tras la revelación de la mencionada entrevista, las opiniones sobre el tema estuvieron dividas, pues seguidores de las dos famosas, expresaron su respaldo.

“Yaya mujer hermosa y profesional”, “Nuestra presentadora de confianza”, “Yaya es súper linda y muy elegante”, “¿Qué tiene que ver que la haya entrevistado?”, “Tan linda como recuerda esos tiempos cuando presentaba, ahora solo defiende a su amado”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Yaya Muñoz y La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
Reviven video de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre José Rodríguez?

Cabe señalar que, Yaya expresó su rechazo a la Toxi luego de que en repetidas ocasiones ella llamara a Rodríguez “mu3rd3 almohada”, comentario que llevó a que la presentadora decidiera poner un alto a la situación, asegurando que, en la mayoría de las veces hay que analizar de quién vienen las críticas y así saber cómo actuar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al debutar en su primera portada de revista

Yina Calderón se mostró emocionada de poder compartir este logro con sus seguidores.

Cintia Cossio mostró la tierna reacción de su hijo mayor al conocer a su hermano Cintia Cossio

Cintia Cossio reveló video inédito de su parto: así reaccionaron su hijo mayor y Jhoan López

Cintia Cossio mostró las emotivas reacciones de sus familiares al conocer a Lorenzo e hizo confesión posparto: "Creí que ya era una persona feliz".

Yaya Muñoz y La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz estalló contra los comentarios ofensivos de La Toxi: "me tiene cansada"

A través de un video, Yaya Muñoz se mostró bastante molesta y se fue en contra de su excompañera de competencia.

Lo más superlike

Raúl Ocampo utilizó beneficio secreto en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo dejó en shock a todos en MasterChef al usar beneficio secreto: así reaccionaron

Raúl Ocampo usó su beneficio secreto en MasterChef Celebrity y generó controversia entre sus compañeros: "Pura estrategia".

El fútbol se paralizó en el Polideportivo Sur: las avispas fueron protagonistas inesperadas. Viral

Un enjambre de avispas interrumpió el partido Envigado vs Millonarios en la Copa Betplay 2025

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

¿Por qué terminó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa? Aquí los detalles

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"