Reviven polémica entrevista de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña, así lucían años atrás

En las últimas horas, Yaya Muñoz arremetió contra Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, luego de que esta última decidiera ponerle un particular apodo a José Rodríguez.

¿Cuál es el video en el que Yaya Muñoz entrevistó a La Toxi Costeña?

Dicha situación provocó no solo que la exparticipante saliera en defensa de su novio, sino también recordara el momento en el que La Toxi puso en duda su trabajo como presentadora, por lo que quiso traer a la conversación este tema nuevamente.

A raíz de las declaraciones de Yaya, en redes sociales los internautas se encargaron de revivir justamente el video de la mencionada entrevista que la influenciadora le hizo años atrás a la cantante de champeta.

En el video, que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales, se puede observar en primer lugar, a ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia bailando ‘Macta Llega’, la canción que le permitió a La Toxi alcanzar reconocimiento.

Yaya Muñoz y su video entrevistando a La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

En una segunda toma, en el mismo videoclip, nuevamente se observa Muñoz y a La Toxi recreando otra de las canciones populares de la intérprete.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la entrevista de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña?

Tras la revelación de la mencionada entrevista, las opiniones sobre el tema estuvieron dividas, pues seguidores de las dos famosas, expresaron su respaldo.

“Yaya mujer hermosa y profesional”, “Nuestra presentadora de confianza”, “Yaya es súper linda y muy elegante”, “¿Qué tiene que ver que la haya entrevistado?”, “Tan linda como recuerda esos tiempos cuando presentaba, ahora solo defiende a su amado”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Reviven video de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre José Rodríguez?

Cabe señalar que, Yaya expresó su rechazo a la Toxi luego de que en repetidas ocasiones ella llamara a Rodríguez “mu3rd3 almohada”, comentario que llevó a que la presentadora decidiera poner un alto a la situación, asegurando que, en la mayoría de las veces hay que analizar de quién vienen las críticas y así saber cómo actuar.