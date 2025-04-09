Aida Victoria Merlano sorprendió con drástico cambio de look: así quedó

El nombre de la influenciadora Aida Victoria Merlano constantemente está dando de qué hablar en redes sociales, recientemente por su drástico cambio de look.

¿Cuál es el nuevo look de Aida Victoria Merlano?

Han pasado más de 30 días desde que la creadora de contenido anunció el nacimiento de su hijo Emi, fruto de su compromiso con el empresario Juan David Tejada.

Aida Victoria es bastante activa en sus redes sociales y su maternidad no ha sido excusa para que deje de compartir contenido a diario.

Precisamente, la influenciadora decidió mostrarles a sus seguidores un cambio de look que decidió hacerse tras un mes de haber dado a luz a su hijo Emi.

Aida Victoria Merlano sorprendió con nuevo look tras un mes de posparto. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Aida Victoria Merlano decidió hacerse cambio de look?

La influenciadora les mostró a sus seguidores que tras pasar por el salón de belleza decidió aclararse el tono de su cabello.

Aida Victoria Merlano mostró en un video cómo le quedó su cabello tras hacerse unos mechos rubios en el cabello y también cortarse algunos centímetros.

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al revelarles su nueva imagen y como era de esperarse el nuevo look de Aida Victoria Merlano no pasó por desapercibido y por el mensaje que colocó la influenciadora de "cerrando ciclos".

Jueves de cerrar ciclos.

¿Cómo celebró Aida Victoria Merlano el primer mes de su hijo Emi?

La influenciadora barranquillera previo a su cambio de look les había mostrado a sus seguidores su felicidad por el primer mes de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, Aida Victoria Merlano compartió un video en el que mostró cómo ha sido su primer mes siendo mamá.