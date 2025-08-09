Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Yina Calderón, quien con frecuencia se encuentra en el centro de la polémica, nuevamente encendió las redes sociales tras sus declaraciones en una reciente entrevista que concedió a un programa mexicano.

¿Por qué Yina Calderón causó revuelo tras entrevista en programa mexicano?

Y es que, en medio de la conversación en el espacio llamado ‘Vaya-Vaya’, la controversial creadora de contenido fiel a su personalidad y estilo directo no dudó en comparar la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar con la historia de Jessi Uribe y Paola Jara.

De acuerdo con la influenciadora opita “el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe”, ya que ambos noviazgos se dieron tras terminar con sus relaciones previas, pues en el caso del intérprete colombiano estaba separado de su pareja cuando empezó a salir con su ahora esposa.

Durante la emisión del famoso programa, la recordada exparticipante de La casa de los famosos Colombia no perdió la oportunidad para mostrarse en total desacuerdo con la actitud de Ángela luego de que Nodal terminara su relación con la argentina Cazzu.

Yina Calderón lanzó fuerte acusación contra pareja colombiana . Foto | Jose R. Madera.

“No, nene, yo no quiero a la susodicha moza: Ángela, porque yo soy caza mozas, o sea, no me gustan las mujeres que se entrometen en un hogar”, dijo contundentemente Calderón.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la relación de Ángela Aguilar, Christian Nodal, Jessi Uribe y Paola Jara?

Según lo mencionó Yina en la entrevista, lo más grave de cómo ocurrieron los hechos de la ruptura entre Nodal y Cazzu, es que la cantante mexicana aun sabiendo que el intérprete estaba en una relación, decidió entrometerse y hacer todo lo posible para que la relación se fuera al piso, “para mí eso no está bien”, afirmó.

Yina Calderón comparó relación de Jesi Uribe y Paola Jara con Ángela Aguilar y Christian Nodal. Foto | Buen día Colombia.

Por su parte, la creadora digital exaltó la manera en la que la rapera ha manejado toda esta situación desde el principio, pues con sus actos ha demostrado madurez y altura.

“Cazzu es muy inteligente. Ahí se demuestra que Cazzu no solo es una mujer muy bella físicamente, pero su mente y cómo habla y cómo se dirige”, precisó.

Finalmente, aseguró que el boom mediático ha generado que las carreras artísticas de Aguilar y Nodal se hayan apagado, ya que, según ella, hace mucho ninguno de los dos volvió a “pegar” alguno de sus éxitos.