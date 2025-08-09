Isabella Ladera reveló que ya sabía que le iban a filtrar video con Beéle: mostró chats

La influenciadora Isabella Ladera reveló a sus millones de fanáticos un inesperado detalle sobre su polémico video con el cantante Beéle.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su video Beéle?

Luego de pronunciarse al respecto y revelar que tomará acciones legales contra el cantante, a quien responsabilizó de filtrar el video de los dos, compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram un chat en el que dio a conocer que ella ya tenía conocimiento de que le iban a filtrar dicho contenido.

La modelo reveló un chat con un allegado, a quien le envió un pantallazo de otro chat en el que le enviaron el video con el artista y le señalaron que alguien quería perjudicarla publicándolo.

"Alguien te quiere rayar con un video", le dicen.

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera tras saber que le iban a publicar video con Beéle?

La venezolana detalló que dicha situación ocurrió hace menos de un mes, donde decidió hablar con su familia y su actual pareja, e influenciador Hugo García, para que estuvieran al tanto de lo que podría pasar en su contra.

"Lo de mi carro y el robo del teléfono ahí dentro no tienen nada que ver con lo que está pasando. El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo", dijo.



Recordemos que, la modelo sufrió un hurto días atrás, donde le quitaron uno de sus teléfonos celulares y muchos señalaron que la filtración del video podría haber sido por dicha situación, razón por la que ella quiso aclarar que no fue así, reiterando que el responsable de que se filtrara el video sería el cantante.

Tras su revelación, miles de internautas han reaccionado al respecto, algunos apoyándola en este momento tan difícil para ella y otros criticándola sobre el tema.

Por su parte, el cantante Beéle sigue sin pronunciarse sobre el tema, guardando total silencio y estando ausente de las redes sociales, donde suma millones de seguidores.

Mientras tanto, Isabella Ladera también ha indicado que está "devastada" por la situación.