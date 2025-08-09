Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender

A Michelle y Carolina no les fue bien trabajando en pareja en MasterChef Celebrity, así que Violeta lanzó sus críticas cantando.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi
Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender | Foto del Canal RCN.

Luego de un reto creativo en MasterChef Celebrity, 10 años, se repartieron los primeros delantales negros de este nuevo ciclo en el formato culinario del Canal RCN.

¿Por qué Carolina Sabino y Michelle Rouillard se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity?

Aparte de que se informó que Paty Grisales y Luis Fernando Hoyos tienen delantal negro por faltar a la competencia, el reto lo perdió la dupla conformada por Carolina Sabino y Michelle Rouillard, quienes también se llevaron delantal negro.

Sin embargo, la pérdida de la actriz y la exreina de belleza dio para que Violeta Bergonzi lanzara palabras, ya que en un principio a Sabino no le gustó que Pichingo no quisiera trabajar con ella. Como resultado, el humorista tuvo que cocinar solo.

Mientras que a Pichingo le fue relativamente bien solo al preparar un bizcocho liviano, a Sabino junto a Michelle no les fue bien haciendo una tartaleta.

Michelle Rouillard, Carolina Sabino
Michelle Rouillard y Carolina Sabino se llevaron delantal negro | Foto del Canal RCN.

Luego de que se informó que el delantal negro era para la actriz y exreina de belleza, vinieron las opiniones de Violeta sin filtro.

Antes, Pichingo expresó que dado el caso en el que Carolina se hubiese hecho con él en pareja no significaba que ella se hubiese salvado.

¿Cuál fue la certera crítica de Violeta Bergonzi?

Dicho todo lo anterior, Bergonzi aprovechó para dar a conocer su punto de vista y lo hizo cantando.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi aprovechó para lanzar su verdad | Foto del Canal RCN.

"A Pichingo le tocó solo, mera vuelta tan preocupante, menos mal le resultó y aquí la que resultó perdiendo fue la pobre Carolina y la culpa como que es toda, 'toditica', de su vecina; su vecina que otra vez hizo una tartaleta, si no sabe más recetas que se aprenda una más aleta. Y con esta me despido porque yo no sé trovar. Lo que yo sí les digo es que a Carolina nadie se la va a aguantar", manifestó Violeta Bergonzi.

Por el momento, en este nuevo ciclo, tras la eliminación de Caterin Escobar, no han repartido pines de inmunidad; de hecho, en el ciclo pasado también fue así y lo que primó fueron las ventajas. Por lo tanto, la competencia puede que cambie capítulo tras capítulo.

