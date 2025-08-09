Hija de Karina García respondió a críticas tras opinar sobre video de Beéle e Isabella Ladera

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, respondió a la lluvia de críticas que recibió por su opinión tras el polémico video que filtraron del cantante Beéle e Isabella Ladera.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón rompe el silencio y confirma que no peleará contra Andrea Valdiri: "es mi problema"

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre el video de Beéle e Isabella Ladera?

La joven decidió pronunciarse sobre el video de Beéle e Isabella Ladera tras los comentarios negativos que han recibido los famosos, pues decidió defenderlos, asegurando que cada quien es libre de tener una privacidad como mejor le parezca.

Según detalló, cada quien es libre de hacer las cosas como deseen, por lo que, no entiende por qué deben criticarlos por eso.

Artículos relacionados James Rodríguez Esta la diferencia de edad entre James Rodríguez y su nueva novia: ¿cuántos años tiene?

¿Cómo reaccionó Isabella Vargas tras críticas por su opinión sobre video de Beéle e Isabella Ladera?

Luego de las críticas que recibió por haber dado su opinión frente al tema, decidió reaccionar y enviar un mensaje a quienes le han dejado comentarios negativos al respecto.

En su mayoría la juzgaron por su edad, mencionando que cómo ella con solo 18 años estaba hablando de esos temas si era todavía una niña, por lo que, ella decidió tildarlos de "doble moralistas".

"¡Ay no! ¿qué dije? váyanse a trabajar ustedes doble morales todos es lo que son, porque claro si están listos para dejar un comentario de h*te, una crítica, para insultar a alguien, pero para hablar de un tema como lo es tan normal, algo que cero tiene tabú en pleno siglo XXI, en esta sociedad ahí sí todos son unos doble morales, dejen de ser tan ridículos todos", dijo.

Asimismo, señaló que le molesta que todos sean tan "morrongos" y "solapados".

Tras su declaración, muchos la apoyaron y coincidieron con su pensamiento, mientras que otros no tardaron en seguir criticándola y aconsejarla no involucrarse en polémica ajenas.

Artículos relacionados Talento nacional Esto publicó Cara en medio del polémico video de Beéle con Isabella Ladera

Por ahora, la joven siguen con su opinión firme, mientras que su madre Karina García se ha mantenido al margen de dicha polémica.

Cabe destacar que, Isabella Ladera se pronunció al respecto y detalló que tomará medidas legales en contra del artista Beéle, a quien responsabilizó de haber filtrado el video, mientras que el cantante ha guardado silencio y ausencia en redes sociales tras dicho escándalo.