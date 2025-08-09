Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

Kristen Cabot, la mujer que apareció en el video con Andy Byron en show de Coldplay confirmó su divorcio.

Video viral de Colplay
¿Cuál ffue el video viral que se circuló en la kiss cam de Coldplay? | AFP: Monica Schipper y Freepik.

En las últimas horas, el nombre de Kristin Cabot, la mujer que se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al aparecer de una manera cariñosa durante un video que se filtró en un concierto de Coldplay con el anterior CEO de Astronomer, llamado Andy Byron, ha resonado tras su reciente divorcio.

Este fue el video que se volvió viral tras escándalo en concierto de Coldplay

Recordemos que hace unos meses, uno de los videos que adquirió millones de interacciones en cuestión de minutos fue el del Andy Byron junto a Kristin Cabot en el que se asistieron a un concierto de Coldplay y allí fueron captados.

Coldplay
Video viral que se circuló de exmiembros de CEO. | AFP: Kevin Winter

Además, la agrupación de Coldplay es reconocida a nivel internacional por el éxito de sus canciones como: ‘Fix You’, ‘Clocks’ y ‘Viva la vida’. Así también, se han destacado por tener en sus conciertos una ‘kiss cam’, la cual capta a los asistentes durante su concierto.

Con base en esto, la banda estaba transmitiendo una de sus canciones en pleno show en vivo y allí captaron a los excolegas de Astronomer, quienes trataron de escabullirse, mientras fueron captados. Sin embargo, la noticia no demoró al convertirse en viral tras ser casados y vivir una escena romántica.

Kristin Cabot, mujer viral del video de la Kiss cam de Colplay confirmó su divorcio

Según confirmó un medio de comunicación internacional, se reveló la noticia en que Kristin Cabot, quien era la exdirectora de recursos humanos de la reconocida empresa Astronomer, solicitó el divorciocon su exesposo el pasado 13 de agosto en un tribunal.

Por su parte, según las fuentes confirmadas por varios medios de comunicación internacional, se reveló que Kristen Cabot llevaba un periodo de tiempo presentando varios problemas con su expareja.

Divorcio
Este es el video viral que circuló Coldplay. | Foto: Freepik

Cabe destacar que luego de que circulara el video viral a través de las diferentes plataformas digitales, Kristen Cabot renunció al cargo que tenía en Astronomer. Así también, el CEO de la compañía, Any Byron, se retiró de su anterior cargo tras estar envuelto en varias “polémicas” tras el video viral que se compartió durante el concierto de la agrupación de Coldplay.

