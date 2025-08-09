Exreina de belleza murió en grave accidente de tránsito, esto es lo que se sabe

El mundo de belleza no sale de su asombro al conocer que Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien fue coronada como la mujer más bella de El Empalme, en Ecuador, falleció en un trágico accidente de tránsito.

¿Cómo fue el accidente donde murió la exreina de belleza Shamel Ávala?

De acuerdo a lo informado por las autoridades competentes que registraron el suceso y a los videos que circulan en redes sociales sobre el siniestro, la mujer quien venía manejando su auto chocó de frente con otro, ocasionado así su instantánea muerte.

En el lugar de los hechos, otras seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales donde permanecen bajo atención médica.

Ante lo ocurrido, las autoridades de tránsito iniciaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Shamel Ávala es recordada por su carisma y su apoyo a las causas sociales. (Foto: Freepik)

¿Quién era Shamel Álava, la exreina de belleza que falleció en un trágico accidente de tránsito?

Shamel se hizo conocida entre 2015 y 2016, tras coronarse como la reina más bella de El Empalme, un cantón de la Provincia de Guayas en Ecuador, conocido por ser una importante zona agrícola.

Desde su coronación, la mujer logró ganarse el cariño de su región con su carisma y su entrega a las causas sociales.

Además, Álava había contraído matrimonio, en diciembre de 2024, con Gonzalo Cantos, un reconocido líder del Voluntariado Agropecuario Ecuatoriano.

¿Cómo despidieron a la exreina de belleza Shamel Álava, luego de morir en un accidente de tránsito?

A través de un comunicado de prensa, La Alcaldía de El Empalme lamentó el fallecimiento de la exreina y expresó sus más sinceras condolencias a su familia y allegados.

De igual manera, exaltó el papel que realizó Shamel durante su reinado y los valores que la caracterizaron para permanecer en la memoria colectiva.

Asimismo, en redes sociales sus seguidores expresaron el dolor que les produjo esta noticia, y por eso han anunciado la realización de una velatón para rendirle tributo en los próximos días.