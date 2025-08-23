Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió Norma Beatriz Nolan, la primera y única argentina en ganar la corona de Miss Universo

Norma Beatriz Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo, falleció dejando una huella imborrable en la historia de la belleza.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Retrato de luto acompañado de una rosa
La única Miss Universo argentina en tener este título murió a los 87 años de edad. (Foto: Freepik)

El mundo de la belleza lamenta el fallecimiento de Norma Beatriz Nolan, la única argentina coronadaMiss Universo hasta el momento. La exreina de belleza murió a sus 87 años en Miami.

¿De qué murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina?

Fue por un comunicado de prensa que se conoció que la reina argentina había fallecido el pasado 20 de agosto en la ciudad de Miami, donde residía desde hace varios años.

Allí, aunque expresan con profundo dolor la noticia, no revelan las causas que llevaron al deceso de la mujer.

¿Quién fue Norma Beatriz Nolan?

Norma Beatriz Nolan fue una reina de belleza argentina que nació en la ciudad de Venado Tuerto en 1938; de ascendencia irlandesa e italiana.

Norma, con solo 24 años de edad, decidió participar en el certamen de Miss Argentina en 1962, donde contra todo pronóstico logró llevarse el título y ganarle a una de las favoritas del momento, Zulma Faid.

Dos semanas después de su coronación viajó a Estados Unidos para participar en Miss Universo, donde fue consagrada como la mujer más bella del momento.

La propia reina confesó ante los medios que, al llegar a la concentración, dudaba de poder ganar y se enfocó solo en alcanzar al menos un lugar entre las finalistas.

Reina de belleza luciendo su corona de espaldas
Norma Nolan es hasta el momento la única argentina en tener el título de Miss Universo. (Foto: Freepik)

¿Qué pasó con la vida de Norma Nolan después de entregar la corona de Miss Universo?

Tras entregar su corona, Norma se dedicó al modelaje realizando campañas en Inglaterra junto a Norma Cappagli, Miss Mundo 1960.

Años más tarde, se casó y tuvo una hija llamada Zita Norma Zanotti y en 1969 fue jurado del concurso Miss Universo.

Después de llevar una vida tranquila, la exreina de belleza decidió establecerse en Miami, donde abrió su propia librería y pasó sus últimos años, asegurando que los libros se habían convertido en su verdadero universo.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la organización Miss Universo difundió un comunicado acompañado de videos que recogen los momentos más destacados de Norma como reina, expresando sus más sinceras condolencias a su familia y amigos.

