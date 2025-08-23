Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pipe Bueno habría mencionado su relación con Luisa Fernanda: “es difícil soltar”

Pipe Bueno publicó otro video en el que volvió a avivar los rumores sobre su supuesta ruptura con Luisa Fernanda W.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Pipe Bueno se refirió al tema de su relación con Luisa Fernanda

En las últimas horas, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sido noticia y tendencia en las redes sociales, luego de que se empezara a especular sobre su posible separación, pues una de las parejas más estables de la farándula colombiana tiene dos hijos y están comprometidos, luego de que le cantante le propusiera matrimonio a la creadora de contenido hace más de un año.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video que publicó Pipe Bueno haciendo referencia sobre una ruptura?

No ha sido un video, sino dos los que ha publicado Pipe Bueno a través de sus redes sociales, en donde han aumentado las sospechas y los rumores sobre el fin de su relación con Luisa Fernanda W, pues en uno de sus publicaciones, el cantante escribió que “terminar lo nuestro es lo mejor”, haciendo referencia a su canción ‘Dime qué prefieres’, sin embargo, para sus seguidores, esto alimenta las especulaciones sobre su separación con la creadora de contenido, aunque otros consideran que se trataría de un tema de marketing.

Artículos relacionados

Por otro lado, en otra publicación que hizo el cantante de música popular, escribió que “es difícil soltar”, pues, aunque no ha comunicado oficialmente si está bien o terminó con Luisa Fernanda W, él continúa generando comentarios sobre el tema.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre los rumores de su separación con Pipe Bueno?

La creadora de contenido dejó claro a través de una historia en Instagram que “le encantaría” decir que se trata sobre una estrategia de publicidad tanto para su música como la de Pipe Bueno, sin embargo, dijo que esto no es así, pues les pidió a sus seguidores que le tuvieran paciencia ya que en unos días podrá hablar del tema por el que se ha convertido el tema de conversación entre los portales de noticias y las redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué contestó Luisa Fernanda W cuando le preguntaron si estaba embarazada?

En medio de la polémica sobre su supuesta ruptura con Pipe Bueno, Luisa Fernanda W dejó claro que no está embarazada, pues algunos de sus seguidores alcanzaron a afirmar que parecía que ella tuviera pancita de embarazo, pero ella fue clara al revelar que no se trata de un embarazo, sino de cambios en su cuerpo por su ciclo menstrual y, además, añadió que también se puede tratar del estrés por el que ha pasado en los últimos días.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W respondió si está embarazada Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló si está embarazada tras rumores de su relación con Pipe

Luisa Fernanda W respondió preguntas sobre si está embarazada, justo en el momento en el que viven una polémica por su relación con Pipe Bueno.

Manelyk González posando para el intercambio de La casa de los famosos México a la de Colombia Celebrities

Manelyk González: fotos inéditas revelan cómo lucía antes de alcanzar la fama

Así era Manelyk González antes de la fama: fotos inéditas que rondan en redes muestran su cambio y sorprenden a sus seguidores.

Luisa Fernanda W habla de su relación con Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W habla sobre su relación con Pipe Bueno: “ténganme paciencia”

Luisa Fernanda W vuelve a romper el silencio y revela si los rumores sobre su relación se tratarían sobre una estrategia para promocionar su canción.

Lo más superlike

Florinda Meza en la alfombra roja del estreno de 'Dulce Familia' Talento internacional

Sobrino de Ramón Valdés arremetió contra Florinda Meza: "tiene la lengua muy larga"

Marco Valdés, sobrino del actor fallecido, le pidió a Florinda Meza más mesura al hablar de sus excompañeros de 'El Chavo del 8'.

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Periodista fue robada en vivo Talento internacional

Periodista fue asaltada durante transmisión en vivo y todo quedó grabado

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?