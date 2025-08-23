Pipe Bueno se refirió al tema de su relación con Luisa Fernanda

En las últimas horas, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sido noticia y tendencia en las redes sociales, luego de que se empezara a especular sobre su posible separación, pues una de las parejas más estables de la farándula colombiana tiene dos hijos y están comprometidos, luego de que le cantante le propusiera matrimonio a la creadora de contenido hace más de un año.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W reveló si está embarazada tras rumores de su relación con Pipe

¿Cuál es el video que publicó Pipe Bueno haciendo referencia sobre una ruptura?

No ha sido un video, sino dos los que ha publicado Pipe Bueno a través de sus redes sociales, en donde han aumentado las sospechas y los rumores sobre el fin de su relación con Luisa Fernanda W, pues en uno de sus publicaciones, el cantante escribió que “terminar lo nuestro es lo mejor”, haciendo referencia a su canción ‘Dime qué prefieres’, sin embargo, para sus seguidores, esto alimenta las especulaciones sobre su separación con la creadora de contenido, aunque otros consideran que se trataría de un tema de marketing.



Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W habla sobre su relación con Pipe Bueno: “ténganme paciencia”

Por otro lado, en otra publicación que hizo el cantante de música popular, escribió que “es difícil soltar”, pues, aunque no ha comunicado oficialmente si está bien o terminó con Luisa Fernanda W, él continúa generando comentarios sobre el tema.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre los rumores de su separación con Pipe Bueno?

La creadora de contenido dejó claro a través de una historia en Instagram que “le encantaría” decir que se trata sobre una estrategia de publicidad tanto para su música como la de Pipe Bueno, sin embargo, dijo que esto no es así, pues les pidió a sus seguidores que le tuvieran paciencia ya que en unos días podrá hablar del tema por el que se ha convertido el tema de conversación entre los portales de noticias y las redes sociales.

Artículos relacionados Emiro Navarro Valentino se despachó en contra de Emiro Navarro y dijo ser mejor que él

¿Qué contestó Luisa Fernanda W cuando le preguntaron si estaba embarazada?

En medio de la polémica sobre su supuesta ruptura con Pipe Bueno, Luisa Fernanda W dejó claro que no está embarazada, pues algunos de sus seguidores alcanzaron a afirmar que parecía que ella tuviera pancita de embarazo, pero ella fue clara al revelar que no se trata de un embarazo, sino de cambios en su cuerpo por su ciclo menstrual y, además, añadió que también se puede tratar del estrés por el que ha pasado en los últimos días.