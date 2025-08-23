Luisa Fernanda W habla de su relación con Pipe Bueno

En los últimos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sido protagonistas de varios supuestos en redes sociales y portales de noticias debido a que se especula sobre el fin de su relación, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que se trate de una ruptura, pero sí han hablado sobre el tema.

¿Por qué nació el rumor sobre la ruptura de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Luego de que la creadora de contenido haya confesado que no ha pasado por días fáciles, Pipe Bueno salió a decir en un video que “las vueltas ya no son iguales”, además, recientemente, la pareja de prometidos padres de dos hijos no se ha dejado ver juntos nuevamente, así que esto encendió más los rumores los cuales se han esparcido por todo internet.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su supuesta separación con Pipe Bueno?

De acuerdo con la paisa, en sus más recientes historias de Instagram, ella le contestó a un seguidor quien le preguntó si se trataría de una publicidad por lo que ambos artistas están estrenando canciones, pero ella dejó claro que le gustaría decir que sí, pero no es así y les pidió a sus seguidores que le dieran unos días y que le tengan paciencia para ella poder contando lo que realmente está pasando en su vida.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre la ruptura con Luisa Fernanda W?

Por su lado, Pipe Bueno dio mucho de qué hablar en las últimas horas cuando publicó un video y escribió que su canción “se puso personal” y en el copy del video escribió que “terminar lo nuestro es lo mejor”, lo que generó todo tipo de comentarios y avivaron los rumores sobre el fin de su relación con Luisa Fernanda W, sin embargo, con esto sigue sin confirmar nada, pero sí alimentó las suposiciones de los internautas, quienes no han dejado de comentar sobre el tema en las redes sociales.

Lo que sí ha sido extraño para los seguidores de la pareja, es que notaron la distancia que ambos tomaron justo cuando en familia se fueron a vivir a México hace pocas semanas. Por ahora, solo queda esperar que alguno de los dos salga a comunicar si son ciertos los rumores y no habrá matrimonio, pues recordemos que ellos se comprometieron hace más de un año.