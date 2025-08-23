Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino se despachó en contra de Emiro Navarro y dijo ser mejor que él

Valentino Lázaro se despachó en contra de Emiro Navarro y reveló que es mejor que él, por tener una gran oratoria y otras cualidades.

Paula Orjuela Quevedo
Valentino Lázaro confesó ser mejor que Emiro Navarro

Valentino Lázaro se ha destacado por generar controversia a través de redes sociales, en donde da sus opiniones sin filtro sobre varias figuras del entretenimiento colombiano y recientemente, ha recibido críticas por despacharse en contra de Emiro Navarro, pues así mismo, lo ha hecho con Melissa Gate y ‘La Toxi costeña’.

¿Por qué Valentino Lázaro dijo ser mejor que Emiro Navarro?

Recientemente, en redes sociales está rondando un video de Valentino Lázaro, quien en su podcast confesó "que es mejor" que Emiro Navarro, pues contestó a los comentarios que dicen que él fue segunda opción, luego de que el exparticipante de La casa de los famosos dijera que no a la misma propuesta de trabajo.

De acuerdo con las palabras de Valentino, “él tiene mejor oratoria” que Emiro y por eso es “mejor” para estar en un podcast, además, Lázaro aceptó que Navarro es bueno para ciertos contenidos en redes sociales, pero no para lo que él está haciendo bien.

¿Emiro Navarro qué dijo luego de las declaraciones de Valentino?

Emiro Navarro no ha contestado a la controversia que generó Valentino Lázaro al decir que es mejor que él, sin embargo, los seguidores del costeño y varios usuarios de redes sociales se han encargado de defenderlo, por eso mismo, han hecho videos editados en donde dejan ver que, mientras Valentino no habla bien de él, Emiro se la pasa con grandes figuras públicas como Greeicy, Ryan Castro, J Balvin y entre otros. Por otro lado, sus seguidores no esperan alguna respuesta de parte de Emiro, ya que él nunca se ha metido en las polémicas o no suele formar problema cuando hablan mal de él.

¿Por qué Valentino le ha tirado a Melissa Gate y ‘La toxi costeña?

Mencionado anteriormente, Valentino suele crear contenido opinando sobre otras figuras públicas y aunque sus palabras no le caen bien a muchos, él sigue expresando lo que piensa de otros, por eso, ya habría hablado de Melissa Gate y ‘La toxi costeña’, al parecer, por sus comportamientos dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia, pues así mismo, el creador de contenido y bailarín ha defendido a Karina García y esto podría significar que él, como los televidentes, eligieron uno de los bandos que se formaron dentro del reality de convivencia.

