En MasterChef Celebrity Colombia no solo se cocinan platos de alta cocina, sino también amistades como la de Valentina Taguado y Valeria Aguilar, quienes enamoraron a los televidentes con sus ocurrencias, personalidades y belleza, además de su gran relación que nació dentro del reality, pero que traspasó la pantalla y afuera, en la vida real, ambas siguen haciendo reír a sus seguidores.

¿Cuáles fueron las confesiones de Valentina Taguado y Valeria Aguilar en su último video?

En horas de la tarde de este sábado 23 de agosto, Valentina Taguado y Valeria Aguilar compartieron un video el cual, como era de esperarse, generó mucha diversión y entretenimiento para sus seguidores, quienes escucharon algunas de las confesiones que hicieron las creadoras de contenido entre “chiste y chanza” dentro del clip.

La dinámica del video era decir si un hombre era una “chucha” o sea algo malo, o una “zarigüeya”, refiriéndose a algo bueno y dentro de las opciones que cada una dio, Valentina Taguado confesó como “anécdota” que “se lo habría dado a alguien y esa persona le dejó de hablar, esto generó una gran carcajada entre las dos creadoras, quienes continuaron con la diversión en el video y entre otras revelaciones, Valeria también dijo como anécdota que la “ghostearon después de que le prometieron muchas cosas”.

¿Valentina Taguado aceptó sentir algo por Valeria Aguilar?

Hace algunas semanas, Valentina Taguado recibió una pregunta de un seguidor, quien la cuestionó y le dijo que si ella sentía algo romántico por Valeria Aguilar y la respuesta de la locutora y creadora de contenido fue que sí siente mucha admiración y amor por su amiga, además de que le parece muy bella. Con esta respuesta, Taguado dejó claro que siente un gran amor por Aguilar, con quien generó una gran relación de amor dentro de MasterChef Celebrity.

¿Valentina Taguado está enamorada de Claudia Bahamón?

En MasterChef Celebrity Colombia se cocinaron grandes relaciones de amistad, pues Valentina Taguado no solo se hizo amiga de Valeria Aguilar, sino también de Raúl Ocampo, con quien armaron un grupito inseparable dentro de la cocina más famosa, de hecho, la locutora se hizo también muy cercana a la presentadora Claudia Bahamón, a quien le ha dejado clara su admiración y por eso, cada vez que puede dice que está enamorada de ella y le expresa su amor.