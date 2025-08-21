Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado de 'MasterChef Celebrity' reveló los alimentos que no come y desató debate

Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity, sorprendió al revelar los alimentos que no soporta comer.

La creadora de contenido y locutoraValentina Taguadoreveló en una entrevista cuáles son los alimentos que no se atreve a comer, lo que generó un amplio debate entre seguidores y usuarios en redes sociales.

¿Cuáles son los alimentos que Valentina Taguado no consume?

Durante una entrevista en La Mega, la participante explicó que no come hígado, mondongo ni callo, argumentando que la textura y el proceso de cocción no le resultan apetecibles.

“Si tú tienes que pitar eso por dos o tres horas, eso no es comestible”, señaló

A estas declaraciones sumó la remolacha, indicando que su sabor le recuerda a la tierra, aunque reconoció que este vegetal es útil para dar color natural a distintas preparaciones. La comparación de Taguado coincide con la opinión de la chef Belén Alonso, quien también ha señalado la particularidad del sabor de la remolacha.

Las afirmaciones no pasaron desapercibidas en redes sociales. Los internautas respondieron con comentarios divididos: algunos coincidieron con Taguado en que la textura de esos alimentos es poco agradable, mientras otros defendieron platos tradicionales como el hígado encebollado o el mondongo.

¿Cómo nació el gusto de Valentina Taguado por la cocina?

Taguado recordó que su afición por la cocina nació en su infancia al observar a su abuela, propietaria de un restaurante en Andalucía, Cundinamarca, famoso por el sancocho de gallina. Desde los ocho años, Valentina pedía ayudar en la cocina, preparando patacones y atendiendo a los comensales.

En la entrevista, mencionó que aún guarda recuerdos de esa época, como el olor a ajo en sus manos, que relaciona con la creatividad y el aprendizaje culinario. Ese vínculo con su abuela fue decisivo para que más adelante aceptara participar en MasterChef Celebrity y desarrollar un nuevo camino en la gastronomía, destacó.

¿Qué proyectos ha desarrollado Valentina Taguado fuera de la cocina?

Más allá de su paso por MasterChef Celebrity, Taguado ha construido una carrera diversa en medios y entretenimiento. Se dio a conocer como locutora en Los 40 Colombia, donde participó en el programa Los Impresentables. Su estilo particular la convirtió en una de las voces más reconocidas de la emisora.

En paralelo, desarrolló contenido en plataformas digitales como YouTube e Instagram, abordando temas de moda, viajes y estilo de vida. También ha explorado el stand-up comedy, aunque ha confesado su lucha con el miedo escénico.

