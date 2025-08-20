Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años

La dinastía Fernández celebra un nuevo capítulo: Vicente Fernández Jr. y Mariana González están esperando su primer hijo en común.

¿Cómo anunciaron Vicente Fernández Jr. y Mariana González su embarazo?

La pareja sorprendió a sus seguidores al revelar la dulce espera en sus redes sociales. En el mensaje compartido, ambos expresaron:

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos… ¡seremos padres!”.

Según indicaron, el bebé se encuentra en el segundo trimestre de gestación y se prevé que nazca en febrero de 2026.

La pareja no dudó en expresar su emoción a través de este post. Mediante un emotivo mensaje, le hicieron saber a sus fans que este ser llegará a sus vidas para unirlos como pareja y llenar sus vidas de ilusión.

¿Quiénes son los hijos de Vicente Fernández Jr.?

Vicente Fernández Jr., quien cumplirá 62 años en noviembre, ya es padre de tres hijos fruto de su matrimonio con Sissi Penichet:

Vicente Fernández: Primogénito que comparte el nombre con su padre y abuelo, se mantiene alejado del medio artístico y se dedica a negocios junto a su hermano Ramón.

Primogénito que comparte el nombre con su padre y abuelo, se mantiene alejado del medio artístico y se dedica a negocios junto a su hermano Ramón. Ramón Fernández: Junto a su hermano mayor administra Café Brosco en Guadalajara y comercializa ropa.

Junto a su hermano mayor administra Café Brosco en Guadalajara y comercializa ropa. Fernanda Fernández: Diseñadora de modas, casada y madre de dos hijos, Antonella y Emilio, los primeros bisnietos de Vicente Fernández.

¿Quiénes son los hijos de Mariana González ‘La Kim Kardashian Mexicana’?

Por su parte, Mariana González, quien se estima que tiene alrededor de 40 años, tiene dos hijos que son fruto de una relación anterior. Los internautas especulan que, con este embarazo, la influencer no solo sumará un nuevo integrante a su familia, sino que también, añadirá otro tipo de contenido a sus redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Mariana González? / (Foto de AFP)

¿Qué planes y proyectos tienen actualmente Vicente Fernández Jr. y Mariana González?

Actualmente, Vicente Fernández Jr. sigue vinculado a la música, con presentaciones y proyectos en el ámbito ranchero y familiar. Por su parte, Mariana González continúa desarrollando su presencia como influencer, compartiendo contenido sobre moda y estilo de vida.

Vicente Fernández Jr. espera hijo junto a Mariana González / (Foto de AFP)

El anuncio del embarazo de Vicente Fernández Jr. y Mariana González marca un momento especial para la familia Fernández y sus seguidores, quienes celebran la llegada de un nuevo integrante a la dinastía.