Jamie Lee Curtis se vuelve tendencia por su apariencia en un video de Disney

Jamie Lee Curtis impacta en un video de Disney para 'Un viernes de locos 2' y se convierte en sensación en redes sociales.

Jamie Lee Curtis sorprende al aparecer en un video de Disney
Jamie Lee Curtis habla acerca de 'Un viernes de locos 2' / (Foto de AFP)

Jamie Lee Curtis volvió a convertirse en tema central en plataformas digitales tras la publicación de un video de Disney que promociona 'Un viernes de locos 2'. Su aparición no solo generó nostalgia, sino también miles de reacciones por su estilo y actitud.

¿Por qué el video de Jamie Lee Curtis con Disney se volvió viral?

Jamie Lee Curtis sorprendió al público al aparecer en un clip promocional de 'Un viernes de locos 2'. En el video, que circula en distintas plataformas, la actriz habló sobre la película y apareció con un atuendo que, según sus fans, contrastó el estilo elegante y sobrio que suele llevar en alfombras rojas.

En cuestión de horas, su nombre y el título de la película escalaron posiciones en las tendencias de X y TikTok. Los internautas destacaron su confianza y la forma en que se presentó en pantalla.

Algunos comentarios resaltaron que “Hollywood necesita más mujeres envejeciendo sin pedir disculpas”, mientras otros afirmaron: “Jamie Lee Curtis está demostrando que los 70 son los nuevos 30 con ese atuendo”.

¿Cómo vuelve Jamie Lee Curtis en 'Un viernes de locos 2'?

La nueva película vuelve a reunir a la doctora Tess Coleman y a su hija Anna, quienes en la primera historia tuvieron que enfrentarse al caos de intercambiar cuerpos por un hechizo. Ahora, la secuela suma a dos nuevas integrantes: Harper, la hija de Anna, y Lily, la hija del prometido de Tess.

La película se estrenó el 7 de agosto de 2025 en cines y llegará posteriormente a Disney+. La producción no solo destaca el regreso de Curtis y Lohan, sino que también involucra a talentos como Julia Butters y Sophia Hammons.

'Un viernes de locos 2' suma nuevos talentos.
'Un Viernes de locos 2' suma a talentos como Julia Butters y Sophia Hammons / (Foto de AFP)

¿Cómo mantiene Jamie Lee Curtis su relevancia en la industria del cine?

A sus 66 años, la actriz sigue demostrando que es una de las figuras más relevantes de Hollywood. Su regreso con 'Un viernes de locos 2' no solo despierta nostalgia en quienes crecieron con la cinta original, sino que también logra conectar con nuevas generaciones.

Jamie Lee Curtis sigue demostrando que es una de las figuras más relevantes de Hollywood
Jamie Lee Curtis conserva su relevancia en la industria del cine / (Foto de AFP)

Con el paso del tiempo, Curtis se muestra con naturalidad en cada aparición pública. En redes sociales, los fans destacan que esa autenticidad, sumada a su talento y capacidad para reinventarse, la mantiene como una de las figuras más queridas y vigentes de la industria.

