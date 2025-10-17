Andrea Valdiri reveló que Marcela Reyes intervino por Yina Calderón, esto le dijo

La influenciadora Andrea Valdiri confesó que Marcela Reyes intervino para que ella arreglara sus problemas con Yina Calderón.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Marcela Reyes habló con Andrea Valdiri por Yina Calderón?

La creadora de contenido Andrea Valdiri realizó una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, con quien habló sobre lo que será su enfrentamiento contra Yina Calderón en el 'Stream Fighters 4'.

El paisa interrogó a la barranquillera sobre por qué había decidido enfrentarse contra Yina Calderón, a lo que ella le hizo mención de los años de rivalidad que llevan.

Según explicó intentó arreglarse con ella en repetidas ocasiones y olvidar los fuertes comentarios que le lanzaba, por lo que, ella pasaba la pagina, pero Yina Calderón de repente volvía a atacarla.

Tras las constantes críticas, Valdiri se cansó y señaló que ya no le cree cuando Yina asegura que no se irá en su contra.

En medio de su conversación, señaló que hay varias personas cercanas a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que han intento intervenir al respecto, entre ellas la Dj Marcela Reyes.

"De repente me dice 'amiga tú por qué no te das el espacio para conocer a Yina, ella es buena persona, lo que pasa es que ella es un papel en redes sociales' y muchos han dicho eso y le dije 'el día que se me dé y la pelada hable conmigo todo bien', pero voy yo y siento ese rafagazo otra vez y dije 'no puedo confiar'", contó.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

¿Qué espera Andrea Valdiri después de su enfrentamiento con Yina Calderón?

La influenciadora señaló que, lo único que espera con este versus con Yina Calderón en 'Stream Fighters 4' es que una vez eso acaba ninguna vuelva a mencionar a la otra nunca más, ni para bien ni para mal.

Westcol destacó que a él le gustaría recordar ese compromiso en el pesaje para que ambas queden claras, cuyo proceso se dará en la noche de este viernes 17 de octubre.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Novia de Yeferson Cossio le dio lujoso regalo y recordaron a Jenn Muriel