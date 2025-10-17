Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mejor amigo de Baby Demoni rindió sentido homenaje tras su muerte: "ella era parte de mí"

Alejandro Reyes, mejor amigo de Baby Demoni, compartió un conmovedor video con el que recordó a la fallecida influenciadora.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marco negro, con cinta de luto y rosa - Hombre con las manos en el rostro.
Alejandro Reyes, mejor amigo de Baby Demoni, hizo sentido homenaje para despedirla. Foto | Freepik - EyeEm.

Han pasado dos días desde que se confirmó el fallecimiento de Alejandra Esquin, quien era conocida en el mundo digital como Baby Demoni, y desde entonces, han sido varias las voces que se han unido para despedir con profunda tristeza a la joven influenciadora.

¿Cómo fue el sentido homenaje que hizo amigo de Baby Demoni para despedirla?

Alejandro Reyes, amigo de Baby Demoni y también creador de contenido, rompió el silencio en las últimas horas para hacerle un sentido homenaje con un video y unas desgarradoras palabras en medio del duelo por su partida.

"Homenaje a la rukita, ella era parte de mi, de lo que soy, de lo que hago, estábamos creciendo juntos y teníamos sueños y propósitos juntos y ahora no está, solo me queda recordar los buenos momentos y jamás olvidarla…" escribió Reyes es un más reciente post en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijo el mejor amigo de Baby Demoni tras su fallecimiento?

Así mismo, Alejandro, quien consideraba a Baby Demoni como su mejor amiga, no dudó en responderle a todas aquellas personas que lo han cuestionado duramente por subir videos con la joven, dejando claro que no le interesa escuchar las opiniones de los demás, pues solo él sabe cuánto amor hay de por medio.

"Saben qué, no me importa porque ella era mi amiga y ella lo daba todo por mí y seguiré brindándole amor hasta el cielo", señaló.

En el emotivo video clip que compartió junto a la dedicatoria, el influencer hizo una recopilación de algunos de los momento que vivió junto a su amiga y que hoy atesora en su corazón y su memoria.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Baby Demoni, la influenciadora bogotana?

Lo que se sabe hasta el momento del fallecimiento de Baby Demoni, es que fue hallada sin v1da en su apartamento, lugar en el que estaba con su pareja Samor One.

Según la versión del también creador digital, ambos habían tenido una discusión y poco después de salir y regresar a la vivienda, la encontró inconsciente.

Por ahora, la causa de su muerte sigue bajo investigación, pues familiares, amigos y seguidores de Baby Demoni han solicitado a las autoridades continuar trabajando en poder hallar las causas que llevaron a que la joven partiera de este plano terrenal.

