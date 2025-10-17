Daddy Yankee reveló el consejo que le hubiera gustado recibir antes de casarse con Mireddys González

Recientemente, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, sorprendió con una revelación sobre su matrimonio con Mireddys González que no pudo pasar desaperciba entre la prensa y las redes sociales.

¿Cuál fue la sorpresiva revelación que hizo Daddy Yankee sobre sus matrimonio con Mireddys González?

En medio de una entrevista que concedió el reconocido reguetonero, fue honesto al confesar qué consejo le hubiera gustado recibir antes de tomar la decisión de casarse, sobre todo por los riesgos a los que pueden enfrentarse las parejas cuando tienen negocios juntos.

“Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Aunque tu carrera no haya explotado, aunque no te reconozcan. Porque la música es impredecible”, fueron las palabras del afamado intérprete.

Según lo expresó el mismo Daddy Yankee en este espacio, esta recomendación le hubiera sido bastante útil para prever momentos difíciles, pues no es un secreto que, desde su ruptura con González, han sido varios los inconvenientes que han atravesado teniendo en cuenta que no solo era su pareja, sino también su socia en varios proyectos importantes.

¿Cuál fue el consejo que Daddy Yankee les dio a quienes deseen casarse?

Las declaraciones del intérprete puertorriqueño se dieron en medio de la controversia que ha generado su difícil divorcio con su expareja, con quien oficializó su separación en febrero de 2025 después de que un matrimonio de casi 30 años.

Cabe señalar que tras anunciar su retiro de la música en el 2022 y confirmar su conversión hacia el cristianismo, el cantante se mantuvo alejado no solo de los escenarios, sino también de las entrevistas.

El consejo que a Daddy Yankke le hubiese gustado que le dieran antes de casarse. Foto | Emma McIntyre.

Sin embargo, en los últimos días, sorprendió a sus oyentes con el lanzamiento de ‘Lamento en Baile’, su nuevo proyecto musical con el que quiso hacer referencia a cómo el dolor se puede transformar en arte.

Daddy Yankee aconsejó a las parejas para que firmen capitulaciones antes de casarse. Foto | Julio Aguilar.

El matrimonio entre Daddy Yankee y Mireddys González duró 29 años, quien además de ser su compañera de vida, tuvo un papel importante en todo lo relacionado con las finanzas y negocios del cantante, tanto así que, en su momento, fue su presidenta de su sello discográfico y parte de la junta directiva.