Anne Hathaway revela cuál es la rutina de danza, pilates y fuerza que transforma su cuerpo a sus 42 años

La rutina de Anne Hathaway integra danza, pilates y fuerza, un método que mejora movilidad, estabilidad y fuerza funcional.

Anne Hathaway revela cuál es su rutina de ejercicios
A los 42 años, Anne Hathaway demuestra que el movimiento puede ir más allá de las rutinas convencionales de gimnasio. La actriz encontró en la danza, el pilates y la fuerza una manera de entrenar que le permite sentirse más conectada con su cuerpo.

¿De qué manera entrena Anne Hathaway?

Tras el estreno de The Idea of You, la rutina de Anne Hathaway despertó interés entre fanáticos y medios. Según contó a The Independent, entrena cinco veces por semana mediante videollamadas, incluso a las 5 de la mañana.

Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al hablar de su rutina
Cada una de sus rutinas dura alrededor de una hora e integra ballet, pilates y yoga. Incluye estiramientos, giros, sentadillas y movimientos de cadera que trabajan tanto músculos grandes como pequeños estabilizadores, logrando un entrenamiento integral.

¿Qué beneficios obtiene Anne Hathaway de esta rutina?

La actriz ha resaltado que, con el paso del tiempo, no solo ha logrado que su cuerpo luzca más firme, sino que también ha ganado mayor libertad de movimiento y su perspectiva de la vida ha mejorado.

Su entrenadora, Monique Eastwood, explica que, al desarrollar fuerza funcional y una coordinación más precisa, este método ofrece resultados comparables a los de los bailarines profesionales.

Por su parte, los internautas que han seguido la rutina coinciden en que los beneficios van desde una menor rigidez, hasta un rango de movimiento más amplio y una fuerza aplicable a deportes como el tenis, el golf o el esquí.

¿Cómo influye este método en la carrera de Anne Hathaway?

Hathaway destaca que el entrenamiento también le permite mantener un estado físico acorde a los retos de sus papeles, especialmente en producciones que requieren danza o movimientos escénicos.

Gracias a esta preparación, puedo afrontar largas jornadas de trabajo sin perder energía ni comprometer la calidad de mis interpretaciones.

Asimismo, asegura que esta sensación de soltura le ha permitido desenvolverse con mayor confianza en los rodajes, donde la resistencia física y la agilidad resultan fundamentales.

¿Por qué Anne Hathaway eligió el método Eastwood?

Monique Eastwood, creó este enfoque después de observar que los programas tradicionales podían volverse repetitivos. Su propuesta buscaba crear un programa que, mediante ejercicios de resistencia ligera, involucrara sesiones más dinámicas y motivadoras.

Anne Hathaway revela la rutina que transforma su cuerpo
Más allá de lo profesional, la actriz buscaba un enfoque que no resultara repetitivo y que la motivara a mantenerse activa. Encontró en el método Eastwood una forma dinámica y creativa de entrenar, alineada con su gusto por la danza y su interés en trabajar tanto la mente como el cuerpo.

