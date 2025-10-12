Mamá de Ángela Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje en defensa de su hija

Después de varios meses en los que Ángela Aguilar ha permanecido en el ojo mediático, su madre, Aneliz Álvarez, decidió intervenir públicamente con un mensaje firme y directo.

La joven cantante ha enfrentado una ola constante de críticas y comentarios dañinos que han hecho eco en redes sociales, pero esta vez su madre tomó la iniciativa de hacer visible lo que considera una situación límite.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio confesó quién contesta realmente sus mensajes en Instagram

¿Cómo reaccionó la mamá de Ángela Aguilar ante las críticas?

A través de sus redes sociales, Aneliz compartió una publicación que reflejaba claramente su postura, no está dispuesta a guardar silencio mientras su hija recibe mensajes que trascienden la opinión y se convierten en heridas.

En el contenido que difundió, se hacía referencia al concepto de violenci* digital y a la manera en que esta afecta especialmente a mujeres y niñas, pues no solo vulneran a Ángela como figura pública, sino también como mujer joven que ha tenido que crecer bajo el juicio constante.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Mamá de Yeferson Cossio se pronunció tras grave accidente: "Gracias a Dios por conservarme la vida"

¿Cómo enfrenta Ángela Aguilar este momento de su carrera?

Mientras las discusiones en redes continúan, Ángela mantiene su enfoque en lo que más ama, la música, la artista está a punto de cerrar su gira Libre Corazón Tour 2025, un recorrido que ha estado lleno de aprendizajes, retos y momentos que la han impulsado a evolucionar tanto en lo profesional como en lo personal.

La familia Aguilar volvió al centro de la conversación: la mamá de Ángela respondió a los ataques y su mensaje sacudió las redes. (Foto: Cristina Quicler /AFP)

Para ella, involucrarse en la producción de su más reciente trabajo ha sido una experiencia transformadora que le ha dado seguridad y la motivó a tomar las riendas de su propuesta artística.

A pesar de las presiones externas, Ángela ha tratado de enfocarse en la parte luminosa de su camino, su público, pues sabe que la siguen personas de todas las edades y que, por eso mismo, cada elección que hace tiene un impacto.

Artículos relacionados Navidad ¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican

¿Qué mensaje quiere transmitir Ángela Aguilar a las nuevas generaciones?

Ángela entiende que, queriéndolo o no, se ha convertido en un referente para muchas niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, por eso, para ella es fundamental actuar con responsabilidad, evitar caer en provocaciones y mostrar que es posible abrirse paso en la industria con autenticidad y disciplina.

El mensaje de Aneliz Álvarez generó conversación sobre el impacto emocional del acos* digital. Foto | Giorgio Viera.

Ángela ha compartido en varias ocasiones que procura ser muy cuidadosa con la manera en que se expresa, con su estilo y con la forma en que se proyecta ante los demás, pues no pretende ser perfecta, pero sí desea dejar una huella positiva en quienes la admiran.