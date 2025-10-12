La Segura y Lucca derriten corazones con un tierno video armando el árbol de Navidad en familia

La Navidad siempre trae consigo instantes de unión y ternura, y esta vez fueron Ignacio Baladán, La Segura y su hijo Lucca quienes derritieron los corazones de sus seguidores con una escena que refleja la calidez de la temporada.

La Segura y Baladán preparan a Lucca para su primera Navidad. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

¿Ignacio Baladán y La Segura armaron el arbolito de navidad junto a su hijo Lucca?

A través de sus cuentas de Instagram, la pareja publicó un video donde aparece Ignacio Baladán y La Segura armando el árbol navideño en compañía y bajo la atenta supervisión de su hijo Lucca.

La grabación muestra todo el proceso, desde que reciben la caja con los adornos hasta que terminan de instalar cada detalle.

“Primera navidad con Lucca”, escribió Ignacio Baladán en su publicación.

¿Qué dinámica especial están llevando La Segura y Baladán con Lucca para que se familiarice con la Navidad?

La pareja reveló en una publicación hace unos días que están llevando a cabo un proceso de inmersión con su hijo, diseñado para que los bebés se familiaricen con la Navidad, mediante estímulos cognitivos.

En estas dinámicas, los padres acompañan a sus hijos mientras interactúan con luces, sonidos y personajes de la Navidad como Papá Noel.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y reveló gesto que indicaría que sigue con Feid

Según mostraron, la experiencia ha funcionado muy bien para Lucca, quien se mostró tranquilo y atento mientras supervisaba a sus papás el armado y la decoración del arbolito.

Más allá de la tradición, esta celebración tiene un valor único: es la primera Navidad que Ignacio Baladán y La Segura comparten junto a su hijo.

La llegada de Lucca transformó la manera en que viven estas fechas, convirtiendo cada detalle en un recuerdo inolvidable.

La pareja ha mostrado cómo la experiencia de ser padres les ha permitido redescubrir la magia de la temporada, ahora a través de los ojos de su bebé.

La publicación se llenó de comentarios positivos de seguidores que destacaron la ternura del momento y la alegría de verlos disfrutar en familia.

Artículos relacionados Tatán Mejía Macarena, hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, impresiona con su talento en la tela acrobática

Para muchos, el video no solo refleja la unión de la pareja, sino también la importancia de crear memorias que acompañen a Lucca en su crecimiento.

Con esta primera Navidad juntos, Ignacio Baladán y La Segura consolidan una nueva etapa en sus vidas, marcada por la ilusión, la compañía y la certeza de que los momentos más simples pueden convertirse en los más valiosos.