Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura y Lucca derriten corazones con un tierno video armando el árbol de Navidad en familia

La Segura compartió un momento único con su hijo Lucca e Ignacio Baladán al armar juntos el árbol navideño.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura arma el arbolito en compañía de su hijo.
La Segura e Ignacio Baladán arman el arbolito en compañía de su hijo Lucca en su primera Navidad. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del árbol Freepik)

La Navidad siempre trae consigo instantes de unión y ternura, y esta vez fueron Ignacio Baladán, La Segura y su hijo Lucca quienes derritieron los corazones de sus seguidores con una escena que refleja la calidez de la temporada.

Lucca se prepara para su primera Navidad.
La Segura y Baladán preparan a Lucca para su primera Navidad. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

Artículos relacionados

¿Ignacio Baladán y La Segura armaron el arbolito de navidad junto a su hijo Lucca?

A través de sus cuentas de Instagram, la pareja publicó un video donde aparece Ignacio Baladán y La Segura armando el árbol navideño en compañía y bajo la atenta supervisión de su hijo Lucca.

La grabación muestra todo el proceso, desde que reciben la caja con los adornos hasta que terminan de instalar cada detalle.

“Primera navidad con Lucca”, escribió Ignacio Baladán en su publicación.

¿Qué dinámica especial están llevando La Segura y Baladán con Lucca para que se familiarice con la Navidad?

La pareja reveló en una publicación hace unos días que están llevando a cabo un proceso de inmersión con su hijo, diseñado para que los bebés se familiaricen con la Navidad, mediante estímulos cognitivos.

En estas dinámicas, los padres acompañan a sus hijos mientras interactúan con luces, sonidos y personajes de la Navidad como Papá Noel.

Artículos relacionados

Según mostraron, la experiencia ha funcionado muy bien para Lucca, quien se mostró tranquilo y atento mientras supervisaba a sus papás el armado y la decoración del arbolito.

Más allá de la tradición, esta celebración tiene un valor único: es la primera Navidad que Ignacio Baladán y La Segura comparten junto a su hijo.

La llegada de Lucca transformó la manera en que viven estas fechas, convirtiendo cada detalle en un recuerdo inolvidable.

La pareja ha mostrado cómo la experiencia de ser padres les ha permitido redescubrir la magia de la temporada, ahora a través de los ojos de su bebé.

La publicación se llenó de comentarios positivos de seguidores que destacaron la ternura del momento y la alegría de verlos disfrutar en familia.

Artículos relacionados

Para muchos, el video no solo refleja la unión de la pareja, sino también la importancia de crear memorias que acompañen a Lucca en su crecimiento.

Con esta primera Navidad juntos, Ignacio Baladán y La Segura consolidan una nueva etapa en sus vidas, marcada por la ilusión, la compañía y la certeza de que los momentos más simples pueden convertirse en los más valiosos.

La Segura y Baladán están familiarizando a Lucca con la Navidad.
La Segura y Baladán están familiarizando a Lucca con la Navidad mediante unas dinámicas. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio confesó quién contesta realmente sus mensajes en Instagram

Yeferson Cossio sorprendió al admitir que su novia es quien responde la mayoría de mensajes en su Instagram, asegurando que confía plenamente en su apoyo.

Mamá de Yeferson Cossio sale ilesa de accidente automovilístico. Yeferson Cossio

Mamá de Yeferson Cossio se pronunció tras grave accidente: "Gracias a Dios por conservarme la vida"

Mamá de Yeferson Cossio compartió un emotivo mensaje tras sobrevivir a un grave accidente de tránsito el fin de semana.

Nanis Ochoa se convierte en tendencia tras mostrar cómo avanza su procedimiento médico: así luce Nanis Ochoa

Nanis Ochoa se convierte en tendencia tras mostrar cómo avanza su procedimiento médico: así luce

La presentadora Nanis Ochoa es tendencia tras mostrar cómo luce su apariencia tras 15 días de procedimiento en el rostro.

Lo más superlike

la madre de Ángela Aguilar decidió pronunciarse sobre los ataques digitales contra su hija. Ángela Aguilar

Mamá de Ángela Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje en defensa de su hija

La madre de Ángela Aguilar intervino públicamente tras los constantes ataques hacia la cantante, denunciando el impacto emocional que sufre.

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican

Shakira emociona al cantar con sus dos hijos. Shakira

Shakira emocionó en Buenos Aires al cantar “Acróstico” junto a sus hijos Sasha y Milán EN VIVO

Manuela y Yina enfrentamientos Manuela Gómez

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manuela Gómez? ¿Por qué terminó su amistad?

Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025 Viral

Los mejores memes y reacciones que dejó el temblor de 5.9 que despertó a millones en Colombia