Nanis Ochoa se convierte en tendencia tras mostrar cómo avanza su procedimiento médico: así luce

Una de las actrices, presentadoras e influenciadoras más destacadas del país es Nanis Ochoa, quien ha tenido un importante reconocimiento a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar sus múltiples habilidades.

Además, la influenciadora acaparó la atención mediática al ser una de las aspirantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Nanis se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartirles a sus seguidores cómo luce en estos momentos tras someterse a una reciente intervención médica en su rostro.

¿Cómo luce la presentadora Nanis Ochoa tras su reciente intervención médica en su rostro?

Sin duda, Nanis suele compartir en sus redes sociales varios acontecimientos de su vida cotidiana con sus seguidores, en las que les muestra su faceta de madre, profesional y tener una relación sentimental.

Así luce Nanis Ochoa tras su reciente intervención. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, la actriz compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, un video que compartió en sus historias en el que se refleja cómo luce tras 15 días de su intervención:

“Día número 15, cirugía ortognática”, agregó Nanis.

Desde luego, Nanis ha acaparado la atención por parte de sus seguidores, quienes han resaltado cómo luce en la actualidad, pues aparece bella y radiante, presumiendo cómo luce después de dos semanas de su procedimiento.

¿Quién es la pareja de Nanis Ochoa? | Foto: Canal RCN

¿Quién es la actual pareja de la actriz Nanis Ochoa?

Desde hace varios años, Nanis no solo ha acaparado la atención por sus múltiples habilidades en el campo artístico, sino que también, al revelar detalles de su experiencia como madre y llevar varios años de relación con reconocido cantante.

Uno de los cantantes de música popular más destacados del país es Juan Pablo Navarrete, quien se ha destacado en los últimos años al demostrar su gran habilidad en el campo artístico. Entre sus éxitos más resonados son: ‘La mentira’, ‘También puedo olvidarte’ y ‘Si tú te alejas’.

Por su parte, Nanis tiene una relación con Juan Pablo hace varios años, quien también es el hijo de una de sus dos hijas, llamada: Francesca.