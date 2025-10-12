Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido vocalista y fundador de icónica agrupación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron
¿Quién fue el reconocido vocalista que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de reconocido vocalista, quien dejó un importante legado en el género del rock.

Sin duda, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus allegados y seguidores, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional tras fundar una icónica banda, reconocida a nivel internacional.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido cantante y fundador de icónica banda que falleció en las últimas horas?

La música española se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robe Iniesta, cantante y fundador de la distinguida agrupación musical Extremoduro, a sus 63 años.

La noticia fue confirmada por parte de la cuenta oficial de Instagram de Extremoduro en la que cuentan con más de 183 mil seguidores, expresando las siguientes palabras mediante el comunicado oficial:

“Hasta siempre Robe. Hoy, día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer generaciones”, agregó la banda.

Artículos relacionados

Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron
Así se confirmó la muerte de Robe Iniesta. | Foto: Freepik

Por el momento no se ha confirmado cuál fue la causa de su muerte. Sin embargo, varios allegados les confirmaron a fuentes internacionales que el vocalista enfrentaba una grave enfermedad desde hace varios meses, la cual se desconoce.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Robe Iniesta con su agrupación ‘Extremoduro’?

Desde su niñez, Robe Iniesta siempre les demostró a sus allegados que la música era su principal fuente de inspiración, en especial, al demostrar varias cualidades como: la composición, tocar instrumentos musicales y ser cantante.

Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron
¿Qué legado dejó Robe Iniesta en la música? | Foto: Freepik

Recordemos que aproximadamente en el año 1987, Roberto Iniesta, fundó una de las bandas de rock más influyentes del mundo llamada: ‘Extremoduro’, la cual adquirió gran popularidad por el éxito de canciones como: ‘Decidí’, ‘Si te vas’, ‘Ama, ama, ama y ensancha el alma’, ‘Salir’ y ‘A fuego’.

Luego de unos años, Robe tomó la decisión de volverse solista, compartieron varias piezas musicales y siendo tendencia a través de las diferentes plataformas digitales con su gran talento.

Artículos relacionados

Por el momento, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento y allegados han recordado con cariño el importante legado que dejó en el rock en español Robe Iniesta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Daiky se cansó de los rumores y defendió su amistad con Karol G. Karol G

Daiky Gamboa respondió sin filtros a quienes dicen que traicionará a Karol G

Daiky Gamboa habló sin rodeos sobre los constantes rumores que lo señalan de traicionar a Karol G, el influencer dejó clara su postura.

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia tras su próximo concierto: esto dijo J Balvin

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia antes de su próximo show: esto dijo

J Balvin rompió el silencio en las diferentes redes sociales tras el reciente sismo ocurrido en distintas ciudades de Colombia.

Feid mostró cómo celebró el Día de Velitas Feid

Feid rompió el silencio y reveló con quién pasó la Noche de Velitas, ¿con Karol G?

Feid decidió pronunciarse en medio de rumores de ruptura con Karol G y sorpendió a sus fans con fotos y mensaje: "La pasamos una chimba".

Lo más superlike

Nanis Ochoa se convierte en tendencia tras mostrar cómo avanza su procedimiento médico: así luce Nanis Ochoa

Nanis Ochoa se convierte en tendencia tras mostrar cómo avanza su procedimiento médico: así luce

La presentadora Nanis Ochoa es tendencia tras mostrar cómo luce su apariencia tras 15 días de procedimiento en el rostro.

Manuela y Yina enfrentamientos Manuela Gómez

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Manuela Gómez? ¿Por qué terminó su amistad?

Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025 Viral

Los mejores memes y reacciones que dejó el temblor de 5.9 que despertó a millones en Colombia

Ángela Aguilar

Familia destroza piñata con el rostro de Ángela Aguilar y abre debate en redes sociales: "esto es por Inti"

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo