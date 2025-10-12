Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron

En las últimas horas, varios internautas se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de reconocido vocalista, quien dejó un importante legado en el género del rock.

Sin duda, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus allegados y seguidores, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional tras fundar una icónica banda, reconocida a nivel internacional.

¿Quién fue el reconocido cantante y fundador de icónica banda que falleció en las últimas horas?

La música española se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Robe Iniesta, cantante y fundador de la distinguida agrupación musical Extremoduro, a sus 63 años.

La noticia fue confirmada por parte de la cuenta oficial de Instagram de Extremoduro en la que cuentan con más de 183 mil seguidores, expresando las siguientes palabras mediante el comunicado oficial:

“Hasta siempre Robe. Hoy, día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de lengua hispana y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer generaciones”, agregó la banda.

Así se confirmó la muerte de Robe Iniesta. | Foto: Freepik

Por el momento no se ha confirmado cuál fue la causa de su muerte. Sin embargo, varios allegados les confirmaron a fuentes internacionales que el vocalista enfrentaba una grave enfermedad desde hace varios meses, la cual se desconoce.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Robe Iniesta con su agrupación ‘Extremoduro’?

Desde su niñez, Robe Iniesta siempre les demostró a sus allegados que la música era su principal fuente de inspiración, en especial, al demostrar varias cualidades como: la composición, tocar instrumentos musicales y ser cantante.

¿Qué legado dejó Robe Iniesta en la música? | Foto: Freepik

Recordemos que aproximadamente en el año 1987, Roberto Iniesta, fundó una de las bandas de rock más influyentes del mundo llamada: ‘Extremoduro’, la cual adquirió gran popularidad por el éxito de canciones como: ‘Decidí’, ‘Si te vas’, ‘Ama, ama, ama y ensancha el alma’, ‘Salir’ y ‘A fuego’.

Luego de unos años, Robe tomó la decisión de volverse solista, compartieron varias piezas musicales y siendo tendencia a través de las diferentes plataformas digitales con su gran talento.

Por el momento, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento y allegados han recordado con cariño el importante legado que dejó en el rock en español Robe Iniesta.