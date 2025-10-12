¿Quiere ser mamá? Yana Karpova sorprendió con mensajes sobre su maternidad y su futuro sentimental

La creadora de contenido Yana Karpova causó curiosidad y una ola de especulaciones en redes sociales con unos mensajes sobre su futuro sentimental y su maternidad.

Yana Karpova dice que es mamá también y genera especulaciones en redes sociales. (Foto de Yana Karpova Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su maternidad?

En sus historias de Instagram, Yana sorprendió al aparecer junto a un bebé de ojos claros y escribir que también es mamá.

Aunque no lo es, la publicación generó especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a hablar de la posibilidad de que esté pensando en formar una familia con raíces ruso-latinas.

“No solo soy una mamacita, sino mamá también. Así se vería un bebé ruso latino”, escribió Yana Karpova en su publicación.

¿Yana Karpova ha tenido parejas sentimentales en Colombia?

La curiosidad aumentó entre los internautas, porque ayer, Karpova publicó una fotografía en la que aseguró que se está preparando para conseguir pareja latina.

Estas publicaciones consecutivas despertaron rumores sobre un posible romance, aunque nada está confirmado.

Lo cierto es que Yana ha tenido relaciones mediáticas que han dado de qué hablar, como con el cantante urbano Criss Valencia, con quien apareció en televisión nacional.

Según Yana, los desacuerdos y los diferentes caminos profesionales fueron los que ocasionaron que su relación con Valencia llegara a su fin.

También se le vinculó con Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aunque nunca se confirmó nada pese a que fueron vistos juntos en varias ocasiones.

La participación de Yana en La casa de los famosos también fue un capítulo que reforzó su perfil mediático.

Su salida del programa fue inesperada y dejó a la audiencia con preguntas sobre sus motivos, pero al mismo tiempo consolidó su imagen como una figura pública.

Los mensajes recientes sobre maternidad y la búsqueda de una pareja latina no solo han generado especulaciones, sino que también han reforzado la percepción de que Yana disfruta mantener a su audiencia intrigada.

Su futuro sentimental aún es incierto, pero lo que está claro es que quiere que sea latino.