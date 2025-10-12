Daiky Gamboa respondió sin filtros a quienes dicen que traicionará a Karol G

Daiky Gamboa creador de contenido e influencer decidió hablar con firmeza sobre los comentarios que lo acusan de ser un amigo traidor para Karol G.

Entre bromas, anécdotas y un tono directo, dejó claro que su lealtad no está en discusión y que los rumores sobre una supuesta traición están lejos de la realidad.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Así le respondió Luisa Fernanda W a una modelo que criticó su trabajo en Zootopia 2

¿Por qué se ha cuestionado la amistad entre Daiky y Karol G?

El creador de contenido explicó que, con el paso del tiempo, muchos seguidores han lanzado teorías que lo presentan como una figura de riesgo dentro del círculo cercano de la cantante.

Algunos incluso llegaron a compararlo con casos que involucran engaños y traiciones, algo que él mismo recordó en el pódcast donde se tocó el tema.

Aun así, asegura que no se siente afectado por estas especulaciones, aunque sí reconoce que a muchas personas les intriga su cercanía con Karol G por la intensidad con la que la apoya y celebra sus logros.

Artículos relacionados Manuela Gómez Él es Juan Pablo Restrepo, expareja de Manuela Gómez, participante confirmada de La casa de los famosos 3

¿Qué dijo Daiky sobre su propio círculo de amistades?

Durante la entrevista, el influencer fue enfático en resaltar que su manera de relacionarse está marcada por la lealtad y afirmó que suele mantener amistades sólidas.

Y aprovechó para reflexionar sobre la falta de honestidad y respeto que, según él, deteriora relaciones en la vida de quienes lo critican, comentó que muchas personas confunden la cercanía con intereses, cuando para él la clave está en valorar la amistad construida desde la confianza.

Artículos relacionados La Segura La Segura enfrenta un día caótico marcado por percances inesperados: "Un vuelo perdido"

¿Por qué creen que Daiky Gamboa traicionará a Karol G?

Daiky Gamboa mencionó que no solo lo señalan por su vínculo con Karol G, sino también por sus amistades con figuras como La Segura, Dani Duke y La Liendra.

Incluso recordó la temporada en plena pandemia en la que varios influencers, incluido él, compartieron una misma casa para crear contenido, experiencia que considera una prueba más del tipo de relaciones que construye.

Para Daiky, el hecho de que ese grupo siga unido demuestra que la lealtad sigue siendo un valor fundamental en su vida, sin importar cuántas teorías quieran inventar en redes sociales.