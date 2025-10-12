Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Daiky Gamboa respondió sin filtros a quienes dicen que traicionará a Karol G

Daiky Gamboa habló sin rodeos sobre los constantes rumores que lo señalan de traicionar a Karol G, el influencer dejó clara su postura.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Daiky se cansó de los rumores y defendió su amistad con Karol G.
Daiky se cansó de los rumores y defendió su amistad con Karol G. Foto AFP/Dia Dipasupil / Arturo Holmes

Daiky Gamboa creador de contenido e influencer decidió hablar con firmeza sobre los comentarios que lo acusan de ser un amigo traidor para Karol G.

Entre bromas, anécdotas y un tono directo, dejó claro que su lealtad no está en discusión y que los rumores sobre una supuesta traición están lejos de la realidad.

Artículos relacionados

¿Por qué se ha cuestionado la amistad entre Daiky y Karol G?

El creador de contenido explicó que, con el paso del tiempo, muchos seguidores han lanzado teorías que lo presentan como una figura de riesgo dentro del círculo cercano de la cantante.

 

Algunos incluso llegaron a compararlo con casos que involucran engaños y traiciones, algo que él mismo recordó en el pódcast donde se tocó el tema.

Aun así, asegura que no se siente afectado por estas especulaciones, aunque sí reconoce que a muchas personas les intriga su cercanía con Karol G por la intensidad con la que la apoya y celebra sus logros.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Daiky sobre su propio círculo de amistades?

Durante la entrevista, el influencer fue enfático en resaltar que su manera de relacionarse está marcada por la lealtad y afirmó que suele mantener amistades sólidas.

Y aprovechó para reflexionar sobre la falta de honestidad y respeto que, según él, deteriora relaciones en la vida de quienes lo critican, comentó que muchas personas confunden la cercanía con intereses, cuando para él la clave está en valorar la amistad construida desde la confianza.

Artículos relacionados

¿Por qué creen que Daiky Gamboa traicionará a Karol G?

Daiky Gamboa mencionó que no solo lo señalan por su vínculo con Karol G, sino también por sus amistades con figuras como La Segura, Dani Duke y La Liendra.

Incluso recordó la temporada en plena pandemia en la que varios influencers, incluido él, compartieron una misma casa para crear contenido, experiencia que considera una prueba más del tipo de relaciones que construye.

Para Daiky, el hecho de que ese grupo siga unido demuestra que la lealtad sigue siendo un valor fundamental en su vida, sin importar cuántas teorías quieran inventar en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia tras su próximo concierto: esto dijo J Balvin

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia antes de su próximo show: esto dijo

J Balvin rompió el silencio en las diferentes redes sociales tras el reciente sismo ocurrido en distintas ciudades de Colombia.

Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron Talento internacional

Duelo en la música: falleció líder de icónica banda de rock en las últimas horas: así lo anunciaron

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de reconocido vocalista y fundador de icónica agrupación.

Feid mostró cómo celebró el Día de Velitas Feid

Feid rompió el silencio y reveló con quién pasó la Noche de Velitas, ¿con Karol G?

Feid decidió pronunciarse en medio de rumores de ruptura con Karol G y sorpendió a sus fans con fotos y mensaje: "La pasamos una chimba".

Lo más superlike

Él es Juan Pablo Restrepo, expareja de Manuela Gómez Manuela Gómez

Él es Juan Pablo Restrepo, expareja de Manuela Gómez, participante confirmada de La casa de los famosos 3

La vida de Juan Pablo Restrepo y su historia junto a Manuela Gómez siguen siendo tema recurrente en la conversación digital.

El Sebastucho habla sobre su relación con La Karola La casa de los famosos

El Sebastucho habla sobre su relación con La Karola: ¿hubo planes de matrimonio?

Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025 Viral

Los mejores memes y reacciones que dejó el temblor de 5.9 que despertó a millones en Colombia

Ángela Aguilar

Familia destroza piñata con el rostro de Ángela Aguilar y abre debate en redes sociales: "esto es por Inti"

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo