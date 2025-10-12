Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura enfrenta un día caótico marcado por percances inesperados: "Un vuelo perdido"

La Segura relató a su comunidad digital una jornada marcada por imprevistos que marcaron un día bastante peculiar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura cuenta el mal día que tuvo.
La Segura le cuenta a sus seguidores todos los percances que tuvo en un mismo día. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto de la mujer Freepik)

La vida de La Segura pocas veces se detiene. Entre grabaciones, compromisos, viajes y la maternidad, cada jornada puede convertirse en una montaña rusa de emociones y situaciones inesperadas.

La Segura perdió un vuelo.
La Segura le cuenta a sus seguidores que perdió un vuelo. (Foto Canal RCN)

Así lo compartió con su comunidad digital donde mostró un día que parecía no dar tregua.

¿Qué percances tuvo La Segura en su jornada diaria?

La influencer relató que su jornada comenzó a las 5 de la mañana, con la responsabilidad de atender a su hijo Lucca en su rol de mamá primeriza.

A lo largo del día, el cansancio se acumuló mientras cumplía con sus labores profesionales, hasta que tres factores se cruzaron en su camino: perdió un vuelo, se sintió afectada por una fuerte gripa y, además, el agotamiento físico se hizo evidente.

“1 vuelo perdido”, escribió La Segura en su publicación.

Todo esto se convirtió en una mezcla de un día peculiar, digno de ser contado a sus seguidores.

Más allá de los percances, la creadora se mostró entusiasta por la llegada de la Navidad, la primera que celebrará junto a Lucca.

Para que el pequeño disfrute de la época, lo ha llevado a actividades con estímulos cognitivos relacionados con la temporada, buscando que se familiarice con las luces, personajes y sonidos festivos.

Además, compartió que ya se encuentra recuperada de la intervención estética a la que se sometió después de dar a luz, un proceso que también marcó su camino de adaptación a la maternidad.

¿A qué intervención estética se sometió La Segura después de su embarazo?

La intervención estética a la que se sometió La Segura es una lipectomía, un procedimiento que consiste en retirar el exceso de piel y grasa acumulada en la zona abdominal, generalmente después de procesos como el embarazo o cambios significativos de peso.

Este tipo de cirugía busca devolver firmeza y contorno al cuerpo, ayudando a la paciente a recuperar confianza y comodidad en su día a día.

En el caso de la creadora de contenido, la recuperación ha sido positiva y le ha permitido retomar con energía tanto su rol de mamá como sus actividades profesionales, mostrando que la disciplina y el cuidado personal son parte esencial de su estilo de vida.

La Segura tuvo un día diferente.
La Segura tuvo un mal día digno de ser contado. (Foto Canal RCN)
