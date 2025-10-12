La Segura enfrenta un día caótico marcado por percances inesperados: "Un vuelo perdido"

La vida de La Segura pocas veces se detiene. Entre grabaciones, compromisos, viajes y la maternidad, cada jornada puede convertirse en una montaña rusa de emociones y situaciones inesperadas.

La Segura le cuenta a sus seguidores que perdió un vuelo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

Así lo compartió con su comunidad digital donde mostró un día que parecía no dar tregua.

¿Qué percances tuvo La Segura en su jornada diaria?

La influencer relató que su jornada comenzó a las 5 de la mañana, con la responsabilidad de atender a su hijo Lucca en su rol de mamá primeriza.

A lo largo del día, el cansancio se acumuló mientras cumplía con sus labores profesionales, hasta que tres factores se cruzaron en su camino: perdió un vuelo, se sintió afectada por una fuerte gripa y, además, el agotamiento físico se hizo evidente.

“1 vuelo perdido”, escribió La Segura en su publicación.

Todo esto se convirtió en una mezcla de un día peculiar, digno de ser contado a sus seguidores.

Más allá de los percances, la creadora se mostró entusiasta por la llegada de la Navidad, la primera que celebrará junto a Lucca.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y reveló gesto que indicaría que sigue con Feid

Para que el pequeño disfrute de la época, lo ha llevado a actividades con estímulos cognitivos relacionados con la temporada, buscando que se familiarice con las luces, personajes y sonidos festivos.

Además, compartió que ya se encuentra recuperada de la intervención estética a la que se sometió después de dar a luz, un proceso que también marcó su camino de adaptación a la maternidad.

¿A qué intervención estética se sometió La Segura después de su embarazo?

La intervención estética a la que se sometió La Segura es una lipectomía, un procedimiento que consiste en retirar el exceso de piel y grasa acumulada en la zona abdominal, generalmente después de procesos como el embarazo o cambios significativos de peso.

Artículos relacionados Talento nacional Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

Este tipo de cirugía busca devolver firmeza y contorno al cuerpo, ayudando a la paciente a recuperar confianza y comodidad en su día a día.

En el caso de la creadora de contenido, la recuperación ha sido positiva y le ha permitido retomar con energía tanto su rol de mamá como sus actividades profesionales, mostrando que la disciplina y el cuidado personal son parte esencial de su estilo de vida.