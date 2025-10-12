Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia antes de su próximo show: esto dijo

J Balvin rompió el silencio en las diferentes redes sociales tras el reciente sismo ocurrido en distintas ciudades de Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia tras su próximo concierto: esto dijo
¿Qué dijo J Balvin tras el reciente temblor en Colombia? | AFP: Jaiem Saldarriaga

En horas de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, varios internautas se pronunciaron en redes sociales tras el sismo ocurrido en Colombia en distintas ciudades como: Santander y Bogotá.

Sin duda, los navegantes han compartido múltiples reacciones acerca del sismo de 5.8 que ocurrió en el país, según lo confirmó el SGC (Servicio Geológico Colombiano).

Así también, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento se han convertido en tendencia tras el sismo que se presentó en la madrugada. Sin duda, una de las reacciones que más opiniones ha generado es la del cantante J Balvin.

¿Qué dijo J Balvin tras sentir el temblor presentado en las últimas horas?

Es clave mencionar que J Balvin, se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales tras revelar varios acontecimientos de su vida personal, en especial por el próximo concierto que tendrá en Bogotá.

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia tras su próximo concierto: esto dijo
Esto dijo J Balvin tras el sismo ocurrido en las últimas horas en Colombia. | AFP: Matt Winkelmeyer

Por su parte, el cantante se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 50 millones de seguidores, las siguientes palabras al estar en la ciudad de Bogotá y sentir el temblor:

“Estoy en Bogotá y me despierta ese temblor. Me levantó la verdadera alarma tectónica. Igual, espero que todo el mundo esté bien. Aquí casi nos da un ataqu# al corazón”, agregó J Balvin.

Sin duda, varios seguidores del cantante han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales tras el reciente temblor que se presentó en distintas partes del país.

¿Cuál es la razón por la que J Balvin se encuentra en Bogotá?

Desde luego, J Balvin se ha convertido en tendencia mediante las diferentes redes sociales tras su gira llamada ‘Back to the Rayo Tour’, la cual ha sido un éxito a nivel internacional al demostrar no solo su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, al cautivar a sus seguidores con su puesta en escena.

J Balvin se pronunció tras el reciente temblor en Colombia tras su próximo concierto: esto dijo
¿Cuándo se presenta J Balvin en Bogotá? | AFP: Valerie Macon

Recordemos que el pasado 29 de noviembre, el cantante se presentó en la ciudad de Medellín, donde varios artistas sorprendieron a todos los espectadores.

De igual modo, varios de sus seguidores se han llenado de expectativa tras su próxima presentación en la ciudad de Bogotá el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

