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Alejandra Salguero confirmó su ruptura con Tebi Bernal tras lo ocurrido en La casa de los famosos

Alejandra Salguero confirmó el fin de su relación con Tebi Bernal tras lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia con Alexa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero confirma que su relación con Tebi Bernal no va más.
Alejandra Salguero le pone fin a su relación con Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, rompió el silencio y habló sobre su relación con el participante de La casa de los famosos Colombia, haciendo fuertes declaraciones a través de redes sociales.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre su relación con Tebi Bernal?

En un video que publicó recientemente, Alejandra Salguero expresó que su paciencia había llegado al límite luego de que la señalaran como mala persona y le hicieran comentarios por parte de personas cercanas a ella y a Tebi.

La expareja de Tebi, aseguró que estaba esperando la salida del participante de La casa de los famosos para hablar de forma más clara sobre su relación y lo que ha venido ocurriendo con Alexa.

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“Ya vi que simplemente las cosas no se van a dar”, dijo Alejandra mencionando que eran las palabras que le iba a decir a Tebi.

Tebi Bernal hace fuerte confesión sobre su padre en La casa de los famosos Colombia.

Alejandra recordó que le dio una segunda oportunidad a Tebi después de atravesar varios inconvenientes en la relación, situaciones que, según ella, la afectaron emocionalmente.

Señaló que durante cinco meses él le demostró arrepentimiento, motivo por el cual decidió retomar la relación.

También habló del proceso que ambos han vivido en temas de salud mental, mencionando episodios de ansiedad y depresión, además de haber asistido a terapia de pareja en el pasado.

¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre la cercanía de Tebi Bernal con Alexa Torrex en La casa de los famosos?

La expareja de Tebi sin filtro hablo sobre la incomodidad que le genera ver las interacciones de Tebi dentro de La casa de los famosos, especialmente por su cercanía con Alexa.

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“Por lo que sea, por juego, por dinero, yo siento que con la familia no se juega”, y reiteró que considera importante el respeto en los vínculos personales.

Tebi Bernal hace fuerte confesión sobre su padre en La casa de los famosos Colombia.

Alejandra Salguero también recordó que apoyó a Tebi en momentos difíciles, cuando él enfrentaba problemas económicos. Según sus palabras, estuvo a su lado cuando atravesaban escasez y le brindó respaldo en ese proceso.

“Creí en él cuando estábamos bien y en momentos de escasez, ‘no pasa nada, vamos a salir adelante los dos’”, expresó Alejandra Salguero recordando esos momentos con Tebi.

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