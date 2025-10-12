Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira emocionó en Buenos Aires al cantar “Acróstico” junto a sus hijos Sasha y Milán EN VIVO

Shakira deslumbró en Argentina con un show que unió música y familia, al compartir escenario con sus hijos Sasha y Milán.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Shakira emociona al cantar con sus dos hijos.
Shakira sorprende a su público de Argentina al cantar junto a Sasha y Milán. (Foto Stringer/AFP)

Shakiraemocionó a miles de fanáticos en Buenos Aires al compartir escenario con sus dos hijos, Sasha y Milán, durante un concierto de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour.

Shakira canta "Acróstico" con sus hijos.
Shakira canta "Acróstico" con sus hijos frente a miles de personas. (Foto Jesse Grant/AFP)

¿Cómo fue la presentación de Shakira en Buenos Aires junto a sus dos hijos?

El Estadio Vélez Sarsfield fue y será el epicentro de tres noches inolvidables, los días 8, 9 y 11 de diciembre.

Con entradas agotadas, la barranquillera ofreció un espectáculo de más de dos horas que recorrió sus grandes éxitos y presentó los nuevos temas de su más reciente producción.

La puesta en escena incluyó pantallas gigantes, coreografías y un despliegue visual que reafirmó su poder de convocatoria en Argentina, donde siempre logra llenar estadios.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Sasha y Milán debutaron sobre el escenario interpretando “Acróstico” junto a su madre.

En los videos que circulan en redes sociales, se les puede ver a los tres interpretando el icónico tema mientras Shakira está emocionada de ver a sus hijos disfrutar y cantar en vivo frente a miles de personas.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo y admiración, resaltando que el talento, efectivamente, se hereda.

La gira continuará y ha pasado por países como Uruguay, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, con fechas programadas hasta febrero de 2026.

En Bogotá, la artista se presentó el 1 de noviembre de 2025, mientras que el cierre de la gira será en Ciudad de México el 27 de febrero de 2026.

¿Qué papel tiene Shakira en Zootopia 2 de Disney?

Además de su éxito en los escenarios, Shakira también brilla en el cine. Este año regresó como la voz de Gazelle en “Zootopia 2”, estrenada en noviembre.

En esta secuela, no solo volvió a interpretar al icónico personaje, sino que también presentó un nuevo tema titulado Zoo, compuesto en colaboración con Ed Sheeran y Blake Slatkin.

La película se convirtió en un fenómeno mundial, superando los 500 millones de dólares en taquilla en sus primeras semanas.

Sus hijos también participaron en la película como voces de personajes secundarios, marcando su debut en el universo de Disney.

El talento de Shakira, además de heredarse, se reinventa constantemente y mantiene viva la emoción de sus seguidores en todo el mundo.

Shakira sigue con su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour".
Shakira sigue con su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour" que se termina a finales de febrero de 2026. (Foto Alberto E. Rodriguez/AFP)
