Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ryan Castro le habría lanzado pulla a Christian Nodal a través de redes sociales

Ryan Castro se sumó a la tendencia en redes sociales de “organizarse” como Christian Nodal para que todo salga en poco tiempo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ryan Castro le habría lanzado pulla a Christian Nodal

Recientemente, Christian Nodalse vio en medio de una nueva polémica por sus declaraciones en una entrevista, en donde confirmó cómo se dieron las cosas con su esposa Ángela Aguilar y cómo terminó su relación con Cazzu, la madre de su única hija, Inti; pues las palabras del cantante mexicano generaron todo tipo de reacciones entre burlas, críticas y comentarios negativos.

Artículos relacionados

¿Cuál es la nueva polémica de Christian Nodal por su relación con Ángela Aguilar?

En las últimas semanas, Christian Nodal volvió a ser noticia por una nueva polémica que él mismo generó tras revelar cómo se dio su relación con Ángela Aguilar, pues en entrevista dijo que en mayo de 2024 terminó su relación con Cazzu, poco tiempo después de que ella haya dado a luz y también dijo que en ese mismo mes se enamoró de Ángela Aguilar y sin terminar ese mes de mayo, se casó con su colega.

Artículos relacionados

Como era de esperarse, las declaraciones de Nodal generaron todas las reacciones posibles, pues porque no solo se expuso, sino que expuso a su pareja y a la madre de su hija.

¿Ryan Castro le lanzó una pulla a Christian Nodal?

A través de sus redes sociales, el cantante del Ghetto, Ryan Castro, compartió un video promocionando su canción “Dónde” y en el texto del clip escribió “si me organizo como un pana por ahí, este mes me consigo una blondie” y al finalizar el texto, puso una carita de risa, pues él junto a los millones de usuarios de redes sociales, se unió a la tendencia que generó Christian Nodal, ya que es el ejemplo de que si uno se organiza para terminar una relación y enamorarse en el mismo mes, uno puede hacer lo que sea en poco tiempo.

 

¿Qué más dijo Christian Nodal sobre Cazzu en su entrevista?

Además de confesar que terminó su relación con Cazzu y a los pocos días se enamoró de Ángela Aguilar, Christian Nodal dijo que se separó de la cantante argentina porque tras dar a luz a Inti, “ya no era como antes” y según sus palabras, su expareja dijo que “ella no sería la mujer que él quisiera”; estas palabras generaron todo tipo de comentarios, debido a que era obvio que Cazzu no sería la misma mujer luego de convertirse en madre y dar a luz a una nueva vida, ya que el postparto tiene un largo proceso.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Las confesiones de Valentina Taguado y Valeria Aguilar Talento nacional

Valentina Taguado y Valeria Aguilar confesaron más de la cuenta en un video

Valentina Taguado y Valeria Aguilar hicieron varias revelaciones entre “chiste y chanza” en su último video publicado en redes.

Paola Jara revela el crecimiento de su pancita Paola Jara

Paola Jara revela el crecimiento de su pancita y presume cumplir un sueño con su bebé

Paola Jara compartió una tierna foto de su pancita y reveló cuánto ha crecido su bebé, quien la acompañará a cumplir un sueño.

Retrato de luto acompañado de una rosa Celebrities

Murió Norma Beatriz Nolan, la primera y única argentina en ganar la corona de Miss Universo

Norma Beatriz Nolan, la única argentina en ganar Miss Universo, falleció dejando una huella imborrable en la historia de la belleza.

Lo más superlike

Feid cantando en la ceremonia de inauguración de la CONMEBOL 2024 Feid

Feid y Pantone registran un color único para el cantante: así nace el inconfundible 'Ferxxo Green'

Feid se unió a Pantone para registrar el 'Ferxxo Green', y así convertirse en el primer artista latino en tener un color oficial.

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Periodista fue robada en vivo Talento internacional

Periodista fue asaltada durante transmisión en vivo y todo quedó grabado

Catherine Siachoque sorprende con su nuevo rostro Catherine Siachoque

Catherine Siachoque sorprende con su cambio físico: fotos en México lo evidencian

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?