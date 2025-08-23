Recientemente, Christian Nodalse vio en medio de una nueva polémica por sus declaraciones en una entrevista, en donde confirmó cómo se dieron las cosas con su esposa Ángela Aguilar y cómo terminó su relación con Cazzu, la madre de su única hija, Inti; pues las palabras del cantante mexicano generaron todo tipo de reacciones entre burlas, críticas y comentarios negativos.

¿Cuál es la nueva polémica de Christian Nodal por su relación con Ángela Aguilar?

En las últimas semanas, Christian Nodal volvió a ser noticia por una nueva polémica que él mismo generó tras revelar cómo se dio su relación con Ángela Aguilar, pues en entrevista dijo que en mayo de 2024 terminó su relación con Cazzu, poco tiempo después de que ella haya dado a luz y también dijo que en ese mismo mes se enamoró de Ángela Aguilar y sin terminar ese mes de mayo, se casó con su colega.

Como era de esperarse, las declaraciones de Nodal generaron todas las reacciones posibles, pues porque no solo se expuso, sino que expuso a su pareja y a la madre de su hija.

¿Ryan Castro le lanzó una pulla a Christian Nodal?

A través de sus redes sociales, el cantante del Ghetto, Ryan Castro, compartió un video promocionando su canción “Dónde” y en el texto del clip escribió “si me organizo como un pana por ahí, este mes me consigo una blondie” y al finalizar el texto, puso una carita de risa, pues él junto a los millones de usuarios de redes sociales, se unió a la tendencia que generó Christian Nodal, ya que es el ejemplo de que si uno se organiza para terminar una relación y enamorarse en el mismo mes, uno puede hacer lo que sea en poco tiempo.

¿Qué más dijo Christian Nodal sobre Cazzu en su entrevista?

Además de confesar que terminó su relación con Cazzu y a los pocos días se enamoró de Ángela Aguilar, Christian Nodal dijo que se separó de la cantante argentina porque tras dar a luz a Inti, “ya no era como antes” y según sus palabras, su expareja dijo que “ella no sería la mujer que él quisiera”; estas palabras generaron todo tipo de comentarios, debido a que era obvio que Cazzu no sería la misma mujer luego de convertirse en madre y dar a luz a una nueva vida, ya que el postparto tiene un largo proceso.