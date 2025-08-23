Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron a sus seguidores hace algunos meses al revelar que se convertirán padres de su primer bebé juntos, pues el cantante tiene otros cuatro hijos con su primera esposa, Sandra Barrios: Luna, Sarah, Alan y Roy.

¿Nacerá niño o niña el primer hijo de Paola Jara y Jessi Uribe?

Tras semanas de hacer público su embarazo, Paola Jara y Jessi Uribe revelaron a través de una publicación en Instagram que están a la dulce espera de su primera hija, pues en las fotografías se ven accesorios de niña con color rosa y de hecho, un pastel fue el que reveló el género de la pequeña que está a pocos meses de nacer, pues Paola podría tener un poco más de seis meses de embarazo.

¿Cómo se ve Paola Jara con su pancita de embarazo?

Poco a poco, Paola Jara ha presumido el crecimiento de su pancita a través de redes sociales, pues cuando apenas tenía cinco meses de gestación, todavía no se le notaba su bebé y es que precisamente, según las teorías de las abuelitas, cuando una niña viene en camino, a la madre no se le nota mucho que está embarazada, pero cuando es un niño que nacerá, suele notarse una gran pancita.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara abrió su corazón con “Sin Rodeos” y conectó con sus fans en videollamada

Recientemente, la cantante subió una foto de su pancita y puso un conmovedor mensaje al cumplir un sueño estando embarazada.

¿Cuál es el sueño que cumple Paola Jara estando embarazada?

Paola Jara junto a Arelys Henao y Francy, prepararon su primer Movistar Arena juntas para la noche del sábado 23 de agosto de 2025, pues esto las mantuvo con demasiada emoción y por eso, Paola presumió en sus historias en Instagram que cumplirá un sueño junto a su bebé y precisamente en la foto se ve que la pequeña ha crecido bastante en el último mes, esto teniendo en cuenta que hace algunas semanas, a la cantante no se le notaba su embarazo.

Artículos relacionados Ornella Sierra Ornella Sierra presumió estar acompañada de la exnovia de Miguel Bueno

La cantante sigue manteniéndose vital mientras que sigue trabajando, pero no lo está haciendo sola ahora lo hace con una pequeña compañía que crece dentro de ella y que dentro de meses estará pisando una tarima junto a sus dos padres.