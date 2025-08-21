Ella es la hermana de Paola Jara, quien es tendencia en redes: ¿quién es y a qué se dedica?

Mientras Paola Jara continúa consolidándose como una de las voces más reconocidas de la música popular en Colombia, su hermana menor, María Alejandra Zapata Jaramillo, ha captado la atención de los internautas.

¿Quién es María Alejandra Zapata, la hermana de Paola Jara?

Con más de 400 mil seguidores en Instagram, María Alejandra Zapata Jaramillo comparte su día a día, su trabajo como empresaria y momentos familiares que fortalecen su cercanía con la cantante.

La joven antioqueña es comunicadora social, especialista en marketing digital y empresaria. Ha desarrollado proyectos en distintos frentes, siendo Coco Vital, una marca de cuidado capilar, uno de los más visibles. Además, lidera Eclipsar Inversiones, firma dedicada al diseño de interiores y exteriores.

Su imagen pública también ha estado vinculada al modelaje, pues ha sido parte de la marca de ropa deportiva Pjfitwear, creada por su hermana Paola Jara. Esta faceta la ha convertido en referente de estilo y bienestar para muchos de sus seguidores.

¿Cómo muestra María Alejandra Zapata su vida en redes sociales?

La empresaria comparte en Instagram aspectos de su vida familiar, laboral y de pareja. En agosto de 2021 contrajo matrimonio, ocasión que describió en redes como "el inicio de un sueño planeado" junto a su esposo.

Sus publicaciones, en las que mezcla mensajes de amor y gratitud, han despertado la admiración de sus seguidores.

¿Cómo muestra María Alejandra Zapata su vida en redes sociales? / (Foto de Freepik)

También suelen destacar sus viajes por destinos turísticos como Inglaterra, Marruecos, Aruba y México. Estas experiencias se suman a momentos de apoyo hacia su hermana Paola Jara, a quien suele dedicar mensajes en los que resalta la importancia de la unión familiar y el orgullo que siente por su carrera musical.

¿Qué lugar ocupa la familia en la vida de María Alejandra Zapata?

De acuerdo con sus mensajes en redes, la familia ocupa un papel central en su vida. En varias ocasiones ha expresado su admiración hacia Paola Jara, reconociendo su esfuerzo y talento. Así lo reflejó en una publicación junto a la cantante, donde le dedicó unas emotivas palabras.

Cada día te admiro más, eres maestra de vida; ayer sacaste lo mejor de ti como siempre y una vez más nos demostraste que si se puede.

En diferentes oportunidades, María Alejandra ha expresado el cariño y la admiración que siente por su hermana, resaltando el papel fundamental que ocupa en su vida.

María Alejandra Zapata ha expresado el cariño que siente por su hermana / (Foto de AFP)

Además, integra el equipo de comunicaciones de la cantante, lo que le ha permitido combinar su formación académica con los lazos familiares. Los fans afirman que la complicidad entre ambas ha sido evidente en cada evento y publicación, consolidando la imagen de unión que caracteriza a las hermanas.

¿De dónde nace el nombre artístico de Paola Jara?

La reconocida cantante, cuyo nombre de pila es Paula Andrea Zapata Jaramillo, adoptó “Jara” como parte de su nombre artístico, al ser una abreviación de su segundo apellido, Jaramillo.

Por recomendación de su padre, decidió presentarse como “Paola Jara” para hacerlo más atractivo en su carrera musical.