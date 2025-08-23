Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra presumió estar acompañada de la exnovia de Miguel Bueno

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores tras revelar que estuvo en un brunch junto a la exnovia de Miguel Bueno, Carolina Picorios.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ornella Sierra y Carolina Picorios juntas

Una de las parejas más comentadas en las dos temporadas de La casa de los famosos Colombia es la de Ornella Sierra y Miguel Bueno, quienes fueron participantes de la primera edición del reality más comentado en la farándula colombiana, pues ambos jóvenes enternecieron a sus fanáticos, que hasta hoy recuerdan a la parejita cuando vivían su romance dentro del programa.

¿Ornella Sierra y la exnovia de Miguel Bueno son amigas?

Miguel Bueno ingresó a La casa de los famosos Colombia 2024 en la mitad del programa y desde su llegada, se notó que le echó el ojo a Ornella Sierra, sin embargo, sus fanáticos recordaban su relación con la creadora de contenido Carolina Picorios, con quien habría terminado meses antes de su debut en la pantalla colombiana.

Tras la popularidad que ganó la parejita “Buernella”, algunos usuarios en redes sociales especulaban que Carolina hablaba mal de Ornella, pero esto nunca se comprobó y de hecho la misma influencer aclaró que nunca hablaría mal de la barranquillera, así mismo, Sierra reveló en sus redes que no creía que Carolina hablara mal de ella y la defendía ante los ataques de los internautas.

 

¿Por qué Ornella Sierra estaba junto a la exnovia de Miguel Bueno?

En horas de la tarde de este sábado 23 de agosto, Ornella Sierra compartió en sus historias de Instagram que estuvo de brunch con Carolina Picorios y Laura Bueno, exnovia y hermana de Miguel Bueno, lo que sorprendió a los fanáticos de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, ya que se reunió con la ex de con quien tuvo un romance el año pasado durante y después del reality.

En las historias de la barranquillera se le ve brindando con Carolina y con Laura mientras disfrutan de su brunch y de algunas copitas que se veían sobre su mesa, de hecho, compartió otras actividades que hicieron durante su encuentro.

¿Qué pasó entre Ornella Sierra y Miguel Bueno en La casa de los famosos Colombia?

El romance entre Ornella Sierra y Miguel Bueno nació frente a los ojos de todo un país y esto enamoró a los televidentes quienes apoyaban a la famosa pareja, sin embargo, meses después de que el programa se acabara, la influencer y el cantante dejaron claro que su relación se terminó y que quedaron como buenos amigos.

