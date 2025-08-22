Exesposa de Farid Pineda rompió el silencio tras declaraciones de Ornella Sierra: "Conocía mi hogar"

El nombre de Ornella Sierra se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que Leidy Durán, la expareja de Farid Pineda le respondiera a través de redes sociales.

¿Cómo reaccionó la exesposa de Farid Pineda a declaraciones de Ornella Sierra?

Ornella Sierra decidió hablar por primera vez en Buen día, Colombia de la polémica en la que se vio envuelta meses atrás por su relación con el empresario Farid Pineda.

La influenciadora aseguró en sus declaraciones que ella no se había metido en el hogar del empresario con su expareja Leidy Durán, con quien tenía una hija, ya que él le había asegurado que estaba separado.

Ante estas declaraciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, la exesposa de Farid Pineda rompió su silencio en la jornada del 22 de agosto y arremetió contra Ornella Sierra.

Por mi hija fue que callé mucho tiempo mientras te paseaban en Miami. No es hora de hacerte LA MORRONGA.

Expareja de Farid Pineda le respondió a Ornella Sierra.

¿Qué reveló expareja de Farid Pineda sobre Ornella Sierra y la relación que tenían?

Leidy Durán compartió una fotografía junto a su hija junto a un extenso mensaje en el que le respondió a Ornella Sierra y dio su versión de lo sucedido.

La expareja de Pineda aseguró que Ornella Sierra sabía que su exesposo tenía un hogar porque supuestamente ella estuvo en su casa muchas veces y hasta aseguró que le prestó ropa.

Cuenta que yo te prestaba ropa para grabar pautas, cuenta que usabas tacones míos que aún tienes publicados en tu perfil.

Leidy le sacó varios trapitos al sol a la influenciadora, reprochándole el hecho de haberse metido en su hogar tras ella haberle dado la confianza de entrar en él.

Conocías mi hogar, mi casa y comiste en mi mesa, ¿te gustaba mi vida? Nunca te culparé a ti sola.

La joven también sacó a la luz unas supuestas conversaciones con Ornella en donde ella le enviaba videos en contra de las mujeres que se metían en relaciones.

Lo malo es hacerte la morronga mientras te burlabas mandándome tiktoks de "mozerías" como tú decías.

Expareja de Farid Pineda le hizo petición a Ornella Sierra, ¿cuál fue?

Leidy Durán en su mensaje le expresó a Ornella que no quería volver a enterarse que ella la estaba mencionando en sus entrevistas o redes sociales.

Déjame en paz, pasa la páginas y controla a tus cincos fans locas que aún te defienden.

Además, puso en duda su reconocimiento en redes sociales en el último tiempo dejando claro que ella no la iba a mencionar más.