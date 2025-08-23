Farid Pineda, expareja de Ornella, rompió el silencio tras sus declaraciones: "¿Qué no sabías qué?"

El nombre de Ornella Sierra ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por toda la polémica que surgió tras unas declaraciones suyas en Buen día, Colombia sobre su última relación amorosa.

¿Cómo le respondió Farid Pineda a Ornella Sierra luego de sus declaraciones en Buen día, Colombia?

La influenciadora en sus declaraciones aseguró que ella no se había metido en ningún matrimonio como la señalaron y que cuando ella empezó su relación con el empresario Farid Pineda, él le aseguró que estaba separado.

Ornella aseguró que guardó silencio durante todo estos meses porque sentía que todo iba a ser usado en su contra y por eso prefirió callar y hablar hasta ahora.

"Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía 'dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia".

Estas declaraciones de Ornella Sierra han provocado gran revuelo y tanto Farid como su expareja se han pronunciado recientemente en redes sociales.

Farid, el ex de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reaccionó a las declaraciones de Ornella y hasta reveló un chat con ella.

¿Qué no sabías qué?

Ornella Sierra habla por primera vez sobre su relación con Farid Pineda y así reaccionó él. (Fotos Canal RCN)

¿Qué decían los chats que publicó Farid Pineda con Ornella Sierra?

El empresario barranquillero se mostró irónico en su respuesta y le lanzó duras pullas a Ornella Sierra en donde aseguró que ella sí sabía de su relación anterior.

Farid en su respuesta expresó que ese tema ya era del pasado y que no entendía para que lo volvía a revivir.

Además, compartió un mensaje de una seguidora que aseguraba que Ornella sí sabía que él tenía esposa por los mensajes que le enviaba por TikTok.

Farid decidió mostrar parte de su chat con Ornella en TikTok en donde dejó ver algunos videos que le enviaba con títulos como "Bésame hasta que se me olvide que soy la amante" o "Tuvimos la mejor conexión pero no quiso dejar a su mujer".

Farid Pineda es centro de críticas por revelar chats con Ornella Sierra y arremeter en su contra

Como era de esperarse este video publicado por Farid a modo de respuesta para Ornella Sierra tras sus declaraciones se ha viralizado y ha provocado múltiples reacciones.

En su mayoría las reacciones de los internautas han sido de rechazo hacia el empresario, al considerarlo como un mal gesto de parte suya exponer así a su expareja.

En redes se leen comentario como "Qué mal acto publicar eso", "Uno no sabe de quién se separa" o "Y el man se siente orgulloso de eso".

Hasta el momento Ornella Sierra no se ha pronunciado ante las declaraciones y señalamientos de Farid en su contra.