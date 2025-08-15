Paola Jara abrió su corazón con “Sin Rodeos” y conectó con sus fans en videollamada

P

Paola Jara sigue demostrando que su relación con sus seguidores no se limita a los escenarios.

¿Cómo fue la conexión de Paola Jara con sus seguidores en la videollamada?

En medio de la promoción de su más reciente sencillo, la cantante antioqueña encontró un espacio para compartir con algunas de las personas que la han acompañado a lo largo de su carrera a través de un encuentro virtual.

Paola escuchó de primera mano historias que iban desde momentos felices en el amor hasta situaciones difíciles que muchas han atravesado, incluyendo experiencias relacionadas con la maternidad.

Pues para varias de ellas, este camino no ha sido fácil, y encontraron en las canciones de la artista un refugio y una voz que las representa.

¿Qué significó este espacio de conversación para Paola Jara y sus seguidores?

Lejos de ser una conversación superficial, el momento se convirtió en un intercambio cargado de emociones y complicidad en el que Paola se mostró cercana y auténtica, agradeciendo el respaldo que ha recibido en cada etapa de su vida y carrera.

Entre risas, confesiones y lágrimas, Paola Jara compartió un momento único con sus seguidoras y presentó su EP más honesto. ( Foto: Getty Images Vía AFP/ Jason Koerner)

Hubo risas, anécdotas inesperadas y confesiones que, quizás, puedan inspirar nuevas letras en el futuro, pero este encuentro no fue el único motivo de alegría para la intérprete de música regional colombiana.

Paola Jara acaba de presentar Sin Rodeos, un EP de seis canciones que condensa sus sentimientos más intensos sobre el amor, la pérdida y las traiciones, se trata de una propuesta musical directa y honesta, donde cada tema cuenta una historia distinta y deja al descubierto una faceta emocional de la artista.

¿Cuáles son los éxitos que trae el nuevo lanzamiento de Paola Jara?

El trabajo incluye A ella, un tema compuesto por Adriana Bottina que relata, con franqueza y sin adornos, el dolor de un amor compartido.

Su video, cargado de simbolismo, transmite tanto fragilidad como fuerza interior y junto a esta canción, Sin Rodeos reúne tres composiciones inéditas y tres nuevas versiones, entre ellas Me imagino, la primera canción escrita completamente por Paola Jara, que refleja su crecimiento como compositora.

Paola Jara reafirma su conexión con mujeres que ven en su música un reflejo de sus vivencias. Foto AFP/Romain Maurice

En este recorrido musical también aparecen títulos como Vas a ver lo que se siente, De lo que nos perdimos, El azar y Te voy a ser honesta, cada pieza suma un capítulo a un relato que transita por emociones universales, pero con el sello personal que caracteriza a la cantante.

Más allá de los lanzamientos y las giras, lo que queda claro es que Paola Jara ha construido un lazo genuino con su público, especialmente con las mujeres que encuentran en ella una voz que entiende sus vivencias.

Sin Rodeos no solo es un nuevo paso en su carrera artística, sino también una reafirmación de esa conexión sincera que ha cultivado a lo largo del tiempo. Disponible ya en todas las plataformas digitales, este EP invita a escucharla sin filtros, tal como es.