Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara abrió su corazón con “Sin Rodeos” y conectó con sus fans en videollamada

Paola Jara lanza “Sin Rodeos”, un EP que revela su lado más sincero y fortalece su vínculo con mujeres que se identifican con su música.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Paola Jara posando en los Premios Juventud 2023
Con este nuevo EP, la cantante Paola Jara ratifica una vez más por qué sigue siendo la reina de la música popular. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Gladys Vega)

P

Paola Jara sigue demostrando que su relación con sus seguidores no se limita a los escenarios.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la conexión de Paola Jara con sus seguidores en la videollamada?

En medio de la promoción de su más reciente sencillo, la cantante antioqueña encontró un espacio para compartir con algunas de las personas que la han acompañado a lo largo de su carrera a través de un encuentro virtual.

 

Paola escuchó de primera mano historias que iban desde momentos felices en el amor hasta situaciones difíciles que muchas han atravesado, incluyendo experiencias relacionadas con la maternidad.

Pues para varias de ellas, este camino no ha sido fácil, y encontraron en las canciones de la artista un refugio y una voz que las representa.

Artículos relacionados

¿Qué significó este espacio de conversación para Paola Jara y sus seguidores?

Lejos de ser una conversación superficial, el momento se convirtió en un intercambio cargado de emociones y complicidad en el que Paola se mostró cercana y auténtica, agradeciendo el respaldo que ha recibido en cada etapa de su vida y carrera.

El encuentro virtual de Paola Jara con sus fans reveló historias de amor, maternidad y resiliencia que inspiran su música.
Entre risas, confesiones y lágrimas, Paola Jara compartió un momento único con sus seguidoras y presentó su EP más honesto. ( Foto: Getty Images Vía AFP/ Jason Koerner)

Hubo risas, anécdotas inesperadas y confesiones que, quizás, puedan inspirar nuevas letras en el futuro, pero este encuentro no fue el único motivo de alegría para la intérprete de música regional colombiana.

Paola Jara acaba de presentar Sin Rodeos, un EP de seis canciones que condensa sus sentimientos más intensos sobre el amor, la pérdida y las traiciones, se trata de una propuesta musical directa y honesta, donde cada tema cuenta una historia distinta y deja al descubierto una faceta emocional de la artista.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los éxitos que trae el nuevo lanzamiento de Paola Jara?

El trabajo incluye A ella, un tema compuesto por Adriana Bottina que relata, con franqueza y sin adornos, el dolor de un amor compartido.

Su video, cargado de simbolismo, transmite tanto fragilidad como fuerza interior y junto a esta canción, Sin Rodeos reúne tres composiciones inéditas y tres nuevas versiones, entre ellas Me imagino, la primera canción escrita completamente por Paola Jara, que refleja su crecimiento como compositora.

Paola Jara lanza “Sin Rodeos”, un EP que revela su lado más sincero y fortalece su vínculo con mujeres
Paola Jara reafirma su conexión con mujeres que ven en su música un reflejo de sus vivencias. Foto AFP/Romain Maurice

En este recorrido musical también aparecen títulos como Vas a ver lo que se siente, De lo que nos perdimos, El azar y Te voy a ser honesta, cada pieza suma un capítulo a un relato que transita por emociones universales, pero con el sello personal que caracteriza a la cantante.

Más allá de los lanzamientos y las giras, lo que queda claro es que Paola Jara ha construido un lazo genuino con su público, especialmente con las mujeres que encuentran en ella una voz que entiende sus vivencias.

Sin Rodeos no solo es un nuevo paso en su carrera artística, sino también una reafirmación de esa conexión sincera que ha cultivado a lo largo del tiempo. Disponible ya en todas las plataformas digitales, este EP invita a escucharla sin filtros, tal como es.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amiga de Alejandra Gómez rompió el silencio Talento nacional

Mejor amiga de Alejandra Gómez reveló detalles del fallecimiento de la periodista

María Rojas, amiga de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: "Estaba pasando por una difícil situación".

Paramédicos atienden de emergencia a La Karola Talento nacional

Paramédicos atienden de emergencia a Karola en La Casa de Alofoke por complicaciones de salud

Paramédicos ingresaron de emergencia a La Casa de Alofoke para atender a Karola por complicaciones de salud menstrual.

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales Christian Nodal

Así es el vínculo de Ángela Aguilar con la hija de Christian Nodal

Christian Nodal confesó que Ángela Aguilar ha sido clave en su vínculo con Inti, dándole amor, comprensión e inclusión en su hogar.

Lo más superlike

Betty la fea

Ana María Orozco habla acerca de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa

Ana María Orozco habla sobre la segunda temporada de Betty, la Fea y cómo la historia evoluciona 20 años después.

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO