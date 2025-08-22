Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Christian Nodal le puso a su hija el nombre Inti por una petición de Ángela Aguilar?

El nombre Inti que Nodal eligió para su hija podría estar relacionado con una petición de Ángela Aguilar, según versiones que circulan en redes.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024, tan solo mes y medio después de anunciar su relación. Foto AFP/Dimitrios Kambouris

El nombre de la hija de Christian Nodal sigue despertando curiosidad entre sus seguidores, y ahora han salido a la luz detalles que vinculan esta elección con una petición muy especial de Ángela Aguilar. Aunque el cantante ya había explicado que la inspiración surgía de su profundo significado, hay una historia más detrás de esta decisión.

¿Qué pidió Ángela Aguilar sobre el nombre Inti?

En una entrevista que rápidamente se volvió viral, Ángela Aguilar reveló que siempre le había encantado la idea de llamarse “Sol” y que, si hubiese tenido la oportunidad, ese habría sido el nombre que elegiría para su carrera artística. Al conocer esta anécdota, Nodal habría tomado nota y, tiempo después, cuando se convirtió en padre, optó por una versión aún más simbólica: Inti, que significa “el Sol” en quechua.

¿Qué significa Indi, nombre de la hija de Christian Nodal?

El término Inti proviene del quechua, la lengua ancestral de los incas, y hace referencia a la deidad solar más importante de esa civilización. En la cosmovisión andina, Inti era venerado como fuente de vida, energía y prosperidad. Las antiguas comunidades celebraban su culto en festivales como el Inti Raymi, pidiendo bendiciones para las cosechas, salud y bienestar. Esta riqueza cultural habría influido en la elección de Nodal, quien buscaba un nombre con peso espiritual y un mensaje de luz.

Ángela Aguilar y Nodal: ¿casualidad o inspiración?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado de manera directa que la elección sea un homenaje explícito, la coincidencia entre el gusto personal de Ángela por el nombre “Sol” y la elección final de Nodal no pasó desapercibida para los fans. En redes sociales, la teoría de que fue un guiño hacia ella ha alimentado debates y especulaciones.

El verdadero origen de Inti, el nombre que Christian Nodal eligió para su hija
¿Cazzu reveló la historia oculta detrás del nombre Inti?

Hace un tiempo la artista argentina también compartió su versión en una entrevista. Según relató, el nombre surgió durante un viaje especial que coincidió con un solsticio andino. En medio de un ritual ancestral, la pareja sintió que “Inti” simbolizaba la unión de luz, vida y un comienzo renovado. Para ambos, no solo representaba la herencia cultural, sino también un capítulo significativo de su historia personal.

Hoy, más allá de las teorías y las coincidencias, el nombre de la hija de Christian Nodal sigue siendo un reflejo de tradiciones milenarias, emociones compartidas y, quizás, un guiño sutil a una de las mujeres más cercanas a su vida artística.

