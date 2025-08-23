Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Valentina Taguado a comentario de un internauta que la mandó a lavar sus jeans

La respuesta de Valentina Taguado a un seguidor que criticó sus jeans generó debate en redes sociales.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Valentina Taguado
Valentina Taguado le responde a un seguidor tras opinar sobre su jean. Foto Buen Día, Colombia

La creadora de contenido, Valentina Taguado, volvió a ser tendencia tras publicar un video en su cuenta oficial de Instagram. En el clip se le veía bailando con naturalidad al ritmo de una canción urbana.

Aunque muchos destacaron su espontaneidad, un comentario inesperado acaparó la atención: un usuario sugirió que la locutora debería lavar sus jeans, lo que desató diferentes reacciones entre los seguidores.

¿Cómo respondió Valentina Taguado al comentario en redes sociales?

“Lave esos jeans más bien”, el mensaje se centraba en la apariencia de la prenda que llevaba puesta, confundida por algunos como sucia, cuando en realidad se trataba de un diseño con tonos grises desgastados.

Lejos de ignorar la observación, la creadora reaccionó con humor. Respondió con un largo “jajajaja” acompañado de un tono relajado, demostrando que no se toma a pecho los comentarios que surgen en sus publicaciones.

Incluso, otra usuaria salió en defensa de la prenda explicando que tiene el mismo modelo de jean y que su estilo daba la impresión de estar manchado. Esto ayudó a aclarar la confusión y transformó lo que parecía una crítica en una conversación entre la comunidad digital sobre tendencias.

¿Por qué Valentina Taguado genera tantas reacciones?

La creadora ha construido una sólida relación con sus seguidores gracias a su estilo auténtico. Además de su trabajo en la radio y su participación en MasterChef Celebrity, donde comparte pantalla con reconocidas personalidades, se ha convertido en una figura destacada en redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram.

Parte de su éxito se debe a la cercanía con la que interactúa con su audiencia. Episodios como este, en el que responde con humor a una crítica, refuerzan la percepción de que es una figura accesible y espontánea. Para muchos, esa autenticidad es la razón principal por la que sigue ganando popularidad.

¿Qué proyectos ha desarrollado Valentina Taguado fuera de la cocina?
Valentina Taguado ha construido una carrera en medios y entretenimiento. / (Foto del Canal RCN)

La conversación en torno a los jeans no solo evidenció la atención que recibe cada una de sus publicaciones, sino también la forma en que sus seguidores se sienten parte de su vida digital.

Lo que comenzó como un comentario aislado terminó convirtiéndose en tendencia, mostrando que la creadora continúa siendo una de las voces más influyentes en el mundo del entretenimiento digital.

