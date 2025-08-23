Emiro Navarro e Ignacio Baladán sorprenden en redes preparando un postre irresistible

Emiro Navarro no deja de enamorar a sus seguidores con sus divertidos videos en redes sociales. Después de su paso por La casa de los famosos Colombia y de mostrarse junto a estrellas como Ryan Castro y J Balvin, ahora sorprende al cocinar un delicioso postre en compañía de Ignacio Baladán.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

¿Qué cocinaron Emiro Navarro e Ignacio Baladán?

El creador de contenido y actual pareja de la influencer caleña La Segura, sorprendió a sus seguidores al unirse a Emiro Navarro, uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

Emiro Navarro sorprendió a sus fans al cocinar junto a Ignacio Baladán, pareja de La Segura. (Foto: Canal RCN)

En el video compartido por el uruguayo, se ve a Emiro llegando a bordo del mismo carrito que utilizó La Segura en el reality, para luego preparar junto a Baladán un irresistible postre de galletas cubiertas con salsa de chocolate.

Allí se observa que mientras lo preparan, las ocurrencias de Emiro no pudieron faltar y desataron carcajadas en ambas celebridades, pero lo importante fue que al final el postre quedó tan irresistible que muchos fans no dudaron en felicitarlos por su talento y por esta inesperada colaboración.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W se pronunció sobre supuesta ruptura con Pipe Bueno: "Las cosas ya no son iguales"

¿Los fans quieren ver a Emiro e Ignacio juntos en una próxima temporada de MasterChef Celebrity?

No hay duda de que tanto Emiro como Ignacio se han destacado por ser unas celebridades que les encanta el tema de la cocina.

Ignacio Baladán y La Segura se han dedicado hacer contenido culinario en redes sociales, junto a su hijo. (Foto: Canal RCN)

Emiro ya había dejado ver sus habilidades culinarias durante su estancia en La casa de los famosos Colombia, donde se encargaba de cocinar para los demás participantes, quienes elogiaban su sazón como única y deliciosa.

Ignacio, por su parte, ha demostrado su talento a través de sus redes sociales, compartiendo recetas que cautivan a sus más de cuatro millones de seguidores.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro y Greeicy Rendón protagonizan inesperado encuentro | VIDEO

Por eso, muchos fanáticos comentaron en el video que les encantaría ver a ambos en la próxima temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Incluso, algunos pidieron que 'La Abuela', quien también participó en La casa de los famosos, se uniera a este grandioso combo en lo que podría ser una próxima temporada de esta producción del Canal RCN.