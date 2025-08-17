La Segura enternece con las fotos del primer viaje de su bebé y conociendo a la tatarabuela

En su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura, quien además fue participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, suele compartir con sus fans los momentos más especiales de su vida, así como las actividades y opiniones que tiene en su vida profesional.

En esta oportunidad, por ejemplo, en la tarde de este domingo 17 de agosto, la influencer hizo una interesante publicación, recopilando lo que serían los mejores momentos del primer viaje que hizo junto a su bebé Lucca, producto del amor que se tiene con Ignacio Baladán.

El viaje fue a Cali, de donde es la creadora digital, y lo hizo, al parecer, para visitar a sus familiares, pues recordemos que, por temas de trabajo, Natalia, nombre de pila de La Segura, está radicada en Medellín.

La Segura celebró el tierno logro de autonomía de su hijo de cuatro meses. (Foto Canal RCN).

¿Cómo son las fotos del primer viaje del hijo de La Segura?

La publicación arranca con una foto de los tres integrantes de esa familia: la influencer, Ignacio y el hijo fruto de su amor. Más adelante, la mujer revela algunos videos de esas primeras experiencias como viajar en avión mientras le da tetero y lo consiente o que conozca a su tatarabuela.

La Segura también reveló que no solo ella alimenta al niño, sino también su prometido, pues publicó una foto en la que es él quien tiene al pequeño en sus brazos. Además, publicó varias postales muy tiernas de los detalles de su pequeño como su manito o su pie.

¿Por qué la segura suele explicar temas sobre su bebé?

En la descripción de su post, La Segura no solo explica el contexto de las imágenes, sino que también advierte a sus seguidores que el niño se muestra en pañal porque sufre mucho por el calor, pues parece que ha recibido muchas críticas por algunas de sus formas de crianza.

“El gordo sufre de calor amigas por eso nos tocó empe***arlo [emoji de carita riéndose a carcajadas] Pa’ que no empiecen a funarnos” escribió la famosa colombiana.

Algunos famosos como su colega Luisa Fernanda W comentaron encantados con la belleza y ternura del niño y Baladán no dudó en expresar el amor que siente por esos dos seres que lo hacen tan feliz.