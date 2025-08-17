Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura enternece con las fotos del primer viaje de su bebé y conociendo a la tatarabuela

La influencer conocida como La Segura conmovió a todos sus fans con las fotos de su bebé junto a su familia y un video conociendo a la tatarabuela.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La Segura revela tiernas fotos de su bebé, conociendo a la tatarabuela y en su primer viaje.
La Segura revela tiernas fotos de su bebé, conociendo a la tatarabuela.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura, quien además fue participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, suele compartir con sus fans los momentos más especiales de su vida, así como las actividades y opiniones que tiene en su vida profesional.

Artículos relacionados

En esta oportunidad, por ejemplo, en la tarde de este domingo 17 de agosto, la influencer hizo una interesante publicación, recopilando lo que serían los mejores momentos del primer viaje que hizo junto a su bebé Lucca, producto del amor que se tiene con Ignacio Baladán.

El viaje fue a Cali, de donde es la creadora digital, y lo hizo, al parecer, para visitar a sus familiares, pues recordemos que, por temas de trabajo, Natalia, nombre de pila de La Segura, está radicada en Medellín.

La Segura celebra un dulce paso de autonomía en su bebé y derrite corazones
La Segura celebró el tierno logro de autonomía de su hijo de cuatro meses. (Foto Canal RCN).

¿Cómo son las fotos del primer viaje del hijo de La Segura?

La publicación arranca con una foto de los tres integrantes de esa familia: la influencer, Ignacio y el hijo fruto de su amor. Más adelante, la mujer revela algunos videos de esas primeras experiencias como viajar en avión mientras le da tetero y lo consiente o que conozca a su tatarabuela.

La Segura también reveló que no solo ella alimenta al niño, sino también su prometido, pues publicó una foto en la que es él quien tiene al pequeño en sus brazos. Además, publicó varias postales muy tiernas de los detalles de su pequeño como su manito o su pie.

¿Por qué la segura suele explicar temas sobre su bebé?

En la descripción de su post, La Segura no solo explica el contexto de las imágenes, sino que también advierte a sus seguidores que el niño se muestra en pañal porque sufre mucho por el calor, pues parece que ha recibido muchas críticas por algunas de sus formas de crianza.

“El gordo sufre de calor amigas por eso nos tocó empe***arlo [emoji de carita riéndose a carcajadas] Pa’ que no empiecen a funarnos” escribió la famosa colombiana.

Artículos relacionados

Algunos famosos como su colega Luisa Fernanda W comentaron encantados con la belleza y ternura del niño y Baladán no dudó en expresar el amor que siente por esos dos seres que lo hacen tan feliz.

La Segura junto a Ignacio Baladán en La casa de los famosos Colombia 2024.
La Segura enterneció con momento junto a Lucca. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Boda de Pedro Palacio Talento nacional

Así fue la boda de Pedro Palacio con María Alejandra Restrepo

El actor Pedro Palacio dio el sí para siempre con la entrenadora María Alejandra Restrepo.

Norma Nivia y sus románticas fotos con Mateo Varela en un amanecer en su viaje a San Andrés. Norma Nivia

Mateo Varela y Norma Nivia encantan con románticas fotos en un amanecer y les piden que se casen

Mateo Varela y Norma Nivia, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, se mostraron muy enamorados y felices en su viaje.

Yeferson Cossio, Carolina Gómez y Aida Victoria Merlano Yeferson Cossio

Yeferson Cossio respondió por qué prefirió de novia a Carolina y no a Aida Victoria Merlano

Yeferson Cossio habló sobre haber elegido a Carolina Gómez como su novia y no a Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

Influencers mueren Influencers

Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Los influenciadores Stacey Tourout y Matthew Yeomans salieron en su vehículo y se fueron por un acantilado.

Hospitalizan a Alejandra Guzmán en México Celebrities

Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo: esto se sabe sobre su estado de salud

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO