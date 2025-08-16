Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura revela sus ‘gemelas’ famosas y Megan Fox encabeza la lista | VIDEO

La Segura revela sus ‘gemelas’ famosas: Megan Fox, Adriana Lima y Eiza González encabezan la lista. ¡Video aquí!

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
La Segura en La casa de los famosos Colombia 2024.
La Segura registró tierno momento junto a su bebé. Foto | Canal RCN.

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como ‘La Segura’, volvió a dar de qué hablar en redes sociales al compartir un reto bastante creativo en su cuenta oficial de Instagram. La creadora de contenido decidió probar cómo la inteligencia artificial la compara con algunas celebridades y el resultado desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

¿Qué celebridades dice la inteligencia artificial que se parecen a La Segura?

Con su estilo fresco y divertido, la influencer contó que utilizó la herramienta para descubrir a qué estrellas de talla internacional se parecía. La sorpresa llegó cuando la aplicación mencionó tres nombres que dejaron impactados a sus fans: Megan Fox, Adriana Lima y Eiza González.

La Segura sorprende a sus fans con experimento de IA
La Segura sorprende a sus fans con experimento de inteligencia artificial

¿Cómo llevó La Segura el experimento un paso más allá?

Lejos de quedarse con la respuesta del sistema, la creadora de contenido decidió poner a prueba esa comparación de una manera muy original: recreando los estilos de maquillaje de las famosas mencionadas. Entre risas, confesó que quería saber si con productos accesibles podía lograr un resultado cercano al de estas divas del cine y la moda.

¿Qué productos usó La Segura para parecerse a celebridades?

La influencer mostró en detalle los cosméticos que eligió para este reto, resaltando que no era necesario gastar fortunas para lucir espectacular. Desde correctores económicos hasta sombras de transición en tonos cafés, explicó paso a paso cómo fue armando su look. Su intención era demostrar que el glamour no depende de la marca, sino de la creatividad.

¿Cuál fue el resultado final del maquillaje inspirado en celebridades?

Entre brochas, risas y frases espontáneas, La Segura compartió el proceso hasta llegar al resultado. La creadora pidió a sus seguidores que opinaran cuál de las tres estrellas mencionadas por la inteligencia artificial era la más cercana a su estilo después de maquillarse. La interacción no tardó en volverse tendencia.

¿Qué dijeron los fans de La Segura sobre su parecido con celebridades?

Las respuestas llegaron en cuestión de minutos. La mayoría coincidió en que el parecido más fuerte estaba con Megan Fox, mientras que otros destacaron rasgos similares con Adriana Lima. Aunque hubo diversidad de opiniones, todos aplaudieron la autenticidad y el buen humor con el que la creadora se sumó al reto.

