Famosa actriz quedó en video al ser sorprendida llevándose un computador de un spa

La reconocida actriz Gabriela Murray atraviesa un momento delicado luego de que un video de cámaras de seguridad, difundido en un canal de espectáculos, la señalara como protagonista de un hecho inesperado. La grabación fue presentada por el periodista Javier Ceriani y ha causado revuelo en la farándula.

¿Qué mostró el video en el que aparece Gabriela Murray?

En la grabación se observa a la actriz en la recepción de un spa, aparentemente llenando formularios y conversando con una de las trabajadoras del lugar. Minutos después, cuando la empleada se retira, Murray se queda sola frente al mostrador. Allí comienza a revisar lo que hay, guarda algunas pertenencias en su bolso y, finalmente, toma una computadora portátil antes de abandonar el sitio.

Famosa actriz fue captada en video llevándose un computador de un spa

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre Gabriela Murray?

Ceriani aseguró en su espacio digital: “Esta chica, se robó un laptop de un spa y tengo la prueba contundente”. El periodista también relató que, tras percatarse de la ausencia del equipo, el personal del spa revisó las cámaras y reconoció a la actriz. De acuerdo con su versión, el negocio intentó contactarla para pedirle que le devolviera el aparato, pero Murray nego las acusaciones y bloqueó todo intento de comunicación.

¿El spa iniciará acciones contra Gabriela Murray?

El establecimiento manifestó que no llevará el caso a instancias legales, pues considera que un proceso judicial sería costoso y prolongado. Sin embargo, compartieron las imágenes con el periodista para que el episodio se hiciera público. Según sus palabras, lo que más les interesa es recuperar la información que hay en el portátil.

¿Quién es Gabriela Murray?

Hija del fallecido actor Guillermo Murray y hermana del también actor Rodrigo Murray, Gabriela ha construido una sólida carrera en televisión, cine y teatro durante más de tres décadas. Ha participado en proyectos memorables como Retrato de Familia, Alondra, Si Dios me quita la vida y Como dice el dicho. Su trayectoria le otorgó reconocimiento y respeto en la escena artística mexicana.

¿Qué reacción ha tenido el público hacia Gabriela Murray?

La controversia ha dividido opiniones en redes sociales. Algunos seguidores piden explicaciones y lamentan que un nombre con tanta trayectoria esté vinculado a este episodio, mientras que otros defienden su inocencia y especulan sobre la posibilidad de un montaje. Hasta ahora, ni la actriz ni su hermano han ofrecido una declaración oficial.

El caso continúa generando debate, pues la figura de Gabriela Murray, antes asociada únicamente con su talento artístico, hoy está marcada por un escándalo que ha puesto en duda la imagen que construyó durante años en la industria del entretenimiento.