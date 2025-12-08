La Segura responde a críticas por vacunar a su bebé: “Nuestro hijo, la crianza, es solo de nosotros”
La Segura respondió con firmeza a las críticas por vacunar a su bebé y dejó claro que su hijo y su crianza son responsabilidad solo de ella y su esposo.
Hace aproximadamente cuatro meses, Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, junto a su pareja Ignacio Baladán, compartieron con alegría la llegada de su primer hijo, Lucca. Desde entonces, han ido mostrando a sus seguidores cada paso de la aventura de ser padres primerizos. Sin embargo, hace poco, una nueva etapa trajo consigo comentarios que generaron controversia: la aplicación de las primeras vacunas a su bebé.
¿Qué dijo La Segura frente a las críticas en redes sociales?
Tras la aparición de varios videos y mensajes en sus historias mostrando el proceso de vacunación de Lucca, muchas personas en las redes sociales comenzaron a cuestionar y juzgar sus decisiones como padres. Frente a esta situación, La Segura decidió romper el silencio y dirigirse directamente a sus seguidores en Instagram con un mensaje claro y contundente, donde defendió su manera de criar a su hijo y criticó la actitud de quienes los atacaron sin conocer su verdad.
¿Por qué La Segura considera importante defender su maternidad?
En su intervención, Natalia destacó que valora profundamente los consejos que llegan con respeto y cariño, pero rechazó las críticas que llegan con un tono impositivo o desinformado. Insistió en que la crianza de Lucca es una responsabilidad y un derecho exclusivo que comparten ella e Ignacio, y que nadie más debería imponer cómo deben criar a su pequeño. Con una mezcla de humor y firmeza, llamó “los papás más funados del condado” a ella y a su pareja, por la ola de comentarios negativos que han recibido.
¿Cómo maneja La Segura la presión de la opinión pública?
La influencer reconoció que la presión de las opiniones ajenas puede llegar a ser agotadora, pero no permitirá que afecte su tranquilidad ni la felicidad de su familia. Expresó con ironía cómo, a pesar de las críticas, seguirá tomando las decisiones que considera mejores para su bebé y que cada familia tiene sus propios tiempos y formas para educar a sus hijos.
¿Qué mensaje final dejó La Segura para sus seguidores?
Con un tono cercano y auténtico, Natalia invitó a sus seguidores a respetar las decisiones de cada familia, recordando que la maternidad no es un concurso ni un terreno para juzgar a otros. Su llamado fue claro: “La crianza de nuestro hijo es solo nuestra” y aseguró que continuará compartiendo su camino con sinceridad, sin dejarse afectar por quienes pretenden criticar desde la ignorancia o el prejuicio.
Así, La Segura demuestra que ser mamá no solo implica amor, sino también fortaleza para enfrentar opiniones externas, y que la mejor vacuna para cualquier hijo es el respeto y el apoyo incondicional.