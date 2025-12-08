Altafulla anuncia estreno de su nueva canción con reconocidos artistas: fecha y dónde escucharla

Después de conquistar al público y llevarse la victoria en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla ha enfocado toda su energía en crecer como artista musical. Su camino no se detiene: desde apariciones en televisión hasta la conexión constante con sus seguidores en redes sociales, el cantante mantiene viva la llama de su carrera artística con proyectos que entusiasman a su fanaticada.

¿Cómo sorprende Altafulla con su nuevo lanzamiento?

El martes 12 de agosto, Altafulla emocionó a sus seguidores al anunciar el estreno de su nueva producción musical, donde no solo canta, sino que también protagoniza el videoclip. Además, reveló que la canción saldrá oficialmente el 15 de agosto y contará con la colaboración especial de Justin Quiles y Nanpa, dos grandes referentes de la música urbana. La expectativa crece, pues este lanzamiento promete fortalecer aún más su presencia en el panorama latinoamericano.

¿Quién acompaña a Altafulla en esta nueva aventura musical?

El reconocido productor y DJ panameño Dímelo Flow, una figura clave en la evolución del sonido latino durante casi dos décadas, dio a conocer un adelanto exclusivo de la canción en su cuenta oficial de Instagram. En esa publicación, etiquetó a Altafulla y añadió un mensaje que generó mucha expectativa: “TRAGO #1 de algo especial”. Este teaser dejó claro que el artista está preparando algo grande, que verá la luz en las próximas horas.

¿Qué trayectoria musical ha construido Altafulla hasta ahora?

Desde sus inicios, Altafulla ha lanzado varios temas que lo han posicionado en la escena urbana. Canciones como “Tóxica”, “La Calle Me Llama” y “No Es Fácil” reflejan su estilo fresco y auténtico, mientras que “Sin Control” y “Vete Pa’ La Calle” muestran su versatilidad para conectar con diferentes públicos. Su catálogo también incluye éxitos como “Quiero Más”, “Me Muevo”, “Otra Vez”, “Tranquila” y “Corazón Roto”, piezas que han cimentado su lugar en la música latina.

¿Por qué Altafulla se ha convertido en uno de los artistas más destacados del género urbano?

Además de su talento musical, Altafulla se destaca por su carisma y cercanía con quienes lo apoyan. Su constante interacción en redes y su autenticidad frente a las cámaras lo han convertido en una figura influyente y querida. Esta nueva etapa de su carrera, marcada por colaboraciones con grandes productores como Dímelo Flow, confirma que su proyección va en ascenso y que seguirá sorprendiendo a su público con más música y contenido.