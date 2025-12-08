Camilo y Evaluna revelan la vida secreta de su familia viajando por España

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tatiana Munevar Villamil
Viajar juntos, criar a sus hijas y mantener una conexión genuina con sus seguidores: así es el recorrido de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner durante su gira de verano por España. A través de su canal de YouTube, la pareja comparte no solo momentos de escenario, sino también la cotidianidad en su “casa rodante”, un espacio que se ha convertido en hogar para ellos, su equipo y su banda.

¿Cómo es el día a día de Camilo y Evaluna en el bus de gira?

Lejos de la comodidad de los vuelos, la familia prefiere la calidez de un autobús adaptado para vivir y trabajar. Allí pasan horas en trayectos que, lejos de ser tediosos, se convierten en oportunidades para conversar, planear conciertos y disfrutar de paisajes españoles. “Aquí solo hay una regla: camas cómodas, café… y muchas anécdotas que contar”, confiesan con una sonrisa.

¿Por qué Camilo y Evaluna eligen este transporte en lugar de aviones?

Para ellos, la clave es reducir el tiempo de transición entre ciudades. Con el bus, solo necesitan unos pasos para pasar del hotel al transporte, evitando las filas, controles y esperas de los aeropuertos. Además, el viaje se convierte en una experiencia compartida con su equipo, haciendo paradas improvisadas para un café o un almuerzo especial.

¿Qué espacios especiales tiene la “casa rodante” de Camilo y Evaluna?

El vehículo cuenta con dos pisos: en el primero, una zona social y de trabajo con aire acondicionado, cocina y comedor; en el segundo, habitaciones que ofrecen privacidad y comodidad. Allí hay 18 camas, una suite panorámica y rincones que se han adaptado según las necesidades de la familia, especialmente desde la llegada de Índigo y Amaranto.

¿Qué personas acompañan a Camilo y Evaluna en este viaje?

Entre los rostros más queridos está Fernando, conductor de la familia y parte esencial de su equipo desde hace cuatro años. Su labor va más allá de manejar: les da seguridad, cuida cada detalle de la ruta y forma parte de las memorias más especiales de las giras.

¿Qué momentos divertidos viven Camilo y Evaluna en carretera?

En medio de la convivencia, surgen historias que se convierten en recuerdos inolvidables: desayunos improvisados con pan y leche condensada, partidas de videojuegos en la zona común o anécdotas sobre comida “extraviada” que provocan carcajadas. Todo esto lo acompañan con agradecimientos, valorando la posibilidad de trabajar y viajar juntos como familia.

