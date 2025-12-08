Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alzate comparte un momento especial con un habitante de calle en Bogotá | VIDEO

Alzate protagonizó un encuentro inesperado en Bogotá que generó reacciones positivas y miles de comentarios en redes sociales.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
El nombre de Alzate, que tantas veces ha sonado en emisoras y listas de reproducción gracias a temas como Copita de licor, Amor verdadero o Sin decir adiós, volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, no por un estreno musical, sino por un acto de cercanía que desató una oleada de mensajes emotivos.

¿Qué hizo Alzate para ganarse tantos elogios?

En medio de una visita a Bogotá, el intérprete paisa protagonizó una escena que quedó grabada en la memoria de miles. Mientras compartía con amigos, se acercó a un hombre que vive en la calle y, con un tono amistoso, le propuso pasar un rato juntos. La situación, captada en video, terminó siendo mucho más que una simple charla.

¿Cómo fue el encuentro entre Alzate y Pedro?

El hombre, identificado como Pedro, escuchó la invitación del artista a pedir algo de comer en una tienda cercana. Sin embargo, con total sinceridad, expresó que prefería recibir dinero. Lejos de incomodarse, Alzate sonrió y propuso una alternativa: compartir unas cervezas. Así, junto al locutor Pipe Flórez, se sentaron a conversar, reír y brindar, dejando que la música y las historias fluyeran sin pretensiones.

¿Qué momento marcó la noche con Alzate?

Entre sorbo y sorbo, Pedro pidió una serenata improvisada. El cantante no dudó en tomar su guitarra y entonar algunas estrofas, logrando un instante de conexión pura. Al final, un abrazo selló el encuentro, y el clip de ese momento cruzó pantallas y fronteras en cuestión de horas.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Alzate?

Las redes se llenaron de comentarios como: “Que lo abraces sin importar su aroma o su vestuario, habla mucho de la gran persona que eres” y “Un día contará a sus amigos que tomó un sixpack con Alzate”. Aunque algunos hicieron comentarios con humor sobre el consumo de cerveza, la mayoría resaltó la humildad y autenticidad del gesto.

Más allá de la música, ¿qué deja este acto de Alzate?

La escena recordó que el impacto de un artista no solo se mide por sus cifras de reproducciones, aunque Mi despedida, su colaboración con El Charrito Negro, ya supere el millón y medio en YouTube, sino también por la forma en que se relaciona con quienes lo rodean. En este caso, Alzate demostró que, incluso en medio del éxito, sigue habiendo espacio para mirar a los ojos, escuchar y compartir sin prejuicios.

