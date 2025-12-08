Actor Andrés Bejar enfrenta cáncer que podría costarle la oreja izquierda

El reconocido actor colombiano Andrés Bejar vive uno de los capítulos más duros de su vida. Tras meses de insistir por atención médica, finalmente logró someterse a una compleja cirugía para combatir un agresivo cáncer de piel que amenaza su oído izquierdo. Su historia, marcada por la paciencia, la fe y el apoyo de sus seguidores, ha conmovido profundamente a la comunidad artística.

¿Cómo empezó la lucha del actor Andrés Bejar contra el cáncer de piel?

A comienzos de este año, Bejar notó una pequeña lesión dentro de su oreja. Lo que parecía algo menor comenzó a crecer, provocándole dolor e incomodidad. Aunque acudió de inmediato a especialistas, las largas esperas para obtener citas y exámenes retrasaron un diagnóstico certero. “La cirugía salió bien”, aseguró después de su intervención, pero reconoció que llegar a ese punto no fue fácil.

Actor Andrés Bejar revela que padece cáncer de piel

Actor Andrés Bejar y el difícil camino para recibir atención médica

Durante meses, el actor buscó respuestas en el sistema de salud sin obtener una solución rápida. En más de una ocasión, fue tratado como si se tratara de una infección común. Solo gracias a exámenes realizados de forma privada descubrió que se trataba de un carcinoma de células escamosas, uno de los tumores de piel más agresivos. El tiempo perdido complicó su caso, pues la lesión se extendió y puso en riesgo gran parte de su oreja.

¿Qué reveló el actor Andrés Bejar antes de la cirugía?

Horas antes de entrar al quirófano, el artista compartió un mensaje cargado de gratitud y esperanza: “Llegó el día. Todo de la mano de Dios. Gracias a todos por su energía, por sus oraciones, por todo lo bonito que me han mandado”. La intervención, que podía extenderse hasta ocho horas, buscaba retirar el tumor y preservar la mayor parte posible de su oído. Sin embargo, los médicos advirtieron que podría requerir futuras reconstrucciones y tratamientos adicionales.

¿Qué mensaje mensaje compartió el actor Andrés Bejar?

Más allá de su propia batalla, Bejar ha usado su experiencia para visibilizar la situación de otros artistas independientes que enfrentan enfermedades graves sin una atención oportuna. Ha llamado a la empatía y al apoyo hacia quienes luchan contra el cáncer, recordando que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia.

Hoy, mientras se recupera en la unidad de cuidados intensivos, el actor espera los resultados de patología para definir los próximos pasos. Sus seguidores continúan enviándole mensajes de aliento, reconociendo su fortaleza y su espíritu inquebrantable.