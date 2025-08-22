Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Participante de MasterChef Celebrity criticó físico de Claudia Bahamón: así reaccionó

Claudia Bahamón quedó en shock con el comentario del participante de MasterChef Celebrity sobre su look: "Siga así".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
David Sanín criticó look de Claudia Bahamón
Claudia Bahamón se vio sorprendida con comentario de participante. (Fotos Canal RCN)

En el capítulo del 22 de agosto de MasterChef Celebrity pasó un curioso momento entre uno de los participantes y la presentadora Claudia Bahamón quien le hizo inesperado comentario sobre su look.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el participante que criticó el look de Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón como de costumbre quiso conversar con los participantes previo a conocer de qué trataba el reto del día.

En me dio de esa conversación, la presentadora quiso indagarle a David Sanín, quien ganó el primer pin de inmunidad de la semana por cómo se sentía luego de una semana en la que dividió opiniones con sus beneficios: "Don David, ¿ya aterrizado?"

El humorista aseguró que se sentía más aterrizado y que lo único que sentía era que lo había poseído el espíritu de Don Jorge Herrera, seguido a esto le lanzó un inesperado comentario a Claudia sobre su look.

Usted está vestida como un espagueti.

David Sanín lanzó inesperado comentario a Claudia Bahamón
David Sanín sorprendió a Claudia Bahamón con comentario sobre su look. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al comentario de David Sanín sobre su look en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón quedó en shock con el comentario que hizo David Sanín sobre su look y tras varios segundos no dudó en responderle de manera jocosa.

Siga así, David.

Seguido a esto decidió presumir de su look dando unos giros en su puesto. Ante esta reacción, David intentó explicarle por qué le había hecho el comentario, escudándose en los comentarios que le hacía Jorge Herrera.

Es don Jorge, está divino, está chévere, yo le digo palomita y él espagueti.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los participantes de MasterChef al comentario de David Sanín a Claudia Bahamón?

El comentario de David Sanín provocó múltiples reacciones entre los demás participantes, quienes no se lo esperaban.

Por un lado, Valentina Taguado expresó: "Ay no, grosero", rechazando así el comentario de su compañero sobre el look de Claudia Bahamón.

Pichingo fue otro de los que comentó y se mostró del lado de David asegurando que la presentadora con el look que tenía si parecía un espagueti. No obstante, minutos antes le había hecho una troba en donde le expresó: "Vino como palomita".

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity descarga la app del Canal RCN aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

"Mi primer pin": Michelle Rouillard se mostró emotiva tras ganar reto junto a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity.

Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila ausentes en MasterChef Violeta Bergonzi

Tres participantes se ausentaron en MasterChef Celebrity y recibirán castigo, ¿qué les pasó?

Caterin Escobar, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila no asistieron a reto de MasterChef Celebrity y recibirán castigo en la competencia: "Hay un virus".

Canción de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef sorprendieron al jurado con nueva canción: así reaccionaron

Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Belén Alonso quedaron sorprendidos con la composición de los participantes de MasterChef y Nicolás de Zubiría.

Lo más superlike

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se habrían separado Pipe Bueno

Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

El cantante Pipe Bueno se pronunció tras las declaraciones de la influenciadora Luisa Fernanda W sobre su supuesta ruptura.

Jhonny Rivera y Julián Daza lanzaron Me engañaron los dos Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Julián Daza presentan “Me engañaron los dos”: así suena

Laura G y su exnovio Influencers

Exnovio de Laura G confirma que la modelo le entregó la camioneta y la rifará | VIDEO

Los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja Curiosidades

¿Cuáles son los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja?

Camila Fernández le pidió señal a Vicente Fernández Vicente Fernández

Camila Fernández pidió a Vicente Fernández, su abuelo, que se manifestara y así lo hizo