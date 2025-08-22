Participante de MasterChef Celebrity criticó físico de Claudia Bahamón: así reaccionó

En el capítulo del 22 de agosto de MasterChef Celebrity pasó un curioso momento entre uno de los participantes y la presentadora Claudia Bahamón quien le hizo inesperado comentario sobre su look.

¿Cuál fue el participante que criticó el look de Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón como de costumbre quiso conversar con los participantes previo a conocer de qué trataba el reto del día.

En me dio de esa conversación, la presentadora quiso indagarle a David Sanín, quien ganó el primer pin de inmunidad de la semana por cómo se sentía luego de una semana en la que dividió opiniones con sus beneficios: "Don David, ¿ya aterrizado?"

El humorista aseguró que se sentía más aterrizado y que lo único que sentía era que lo había poseído el espíritu de Don Jorge Herrera, seguido a esto le lanzó un inesperado comentario a Claudia sobre su look.

Usted está vestida como un espagueti.

David Sanín sorprendió a Claudia Bahamón con comentario sobre su look. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al comentario de David Sanín sobre su look en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón quedó en shock con el comentario que hizo David Sanín sobre su look y tras varios segundos no dudó en responderle de manera jocosa.

Siga así, David.

Seguido a esto decidió presumir de su look dando unos giros en su puesto. Ante esta reacción, David intentó explicarle por qué le había hecho el comentario, escudándose en los comentarios que le hacía Jorge Herrera.

Es don Jorge, está divino, está chévere, yo le digo palomita y él espagueti.

¿Cómo reaccionaron los participantes de MasterChef al comentario de David Sanín a Claudia Bahamón?

El comentario de David Sanín provocó múltiples reacciones entre los demás participantes, quienes no se lo esperaban.

Por un lado, Valentina Taguado expresó: "Ay no, grosero", rechazando así el comentario de su compañero sobre el look de Claudia Bahamón.

Pichingo fue otro de los que comentó y se mostró del lado de David asegurando que la presentadora con el look que tenía si parecía un espagueti. No obstante, minutos antes le había hecho una troba en donde le expresó: "Vino como palomita".

